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В Україні переглянуть відмови у виплатах працівникам, які постраждали від обстрілів об'єктів критичної інфраструктури

Ірена Моляр
7 листопада, 2024 четвер
13:48
Суспільство Людмила Денісова

Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини, зазначила, що Кабмін доручив Пенсійному фонду України у місячний термін переглянути всі рішення про відмову в одноразовій грошовій допомозі працівникам, які постраждали під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ще у 2023 році був прийнятий закон, який надавав можливість ніби захистити працівників, що постраждали від бомбардувань під час виконання своїх посадових обов'язків на об'єктах критичної інфраструктури. Також це стосувалося державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Йшлося про ті райони, де були бомбардування, завдавалися авіаудари або відбулися інші збройні напади. Розмір такої допомоги залежав від отримання групи інвалідності", - зауважила правозахисниця.

За її словами, І група інвалідності передбачає грошову допомогу у 800 тис. грн, II – 500 тис. грн, III – 200 тис. грн. У разі загибелі або смерті – 1 млн грн.

"Але з порядком, яким був прийнятий урядом, вийшло не так добре, як хотілося. Бо для оформлення потрібно було звертатися до органів Пенсійного фонду України, який робив запит до Держспецзв'язку, щоб з'ясувати, чи був цей об'єкт на момент обстрілу в реєстрі об'єктів критичної інфраструктури. Якщо цей об'єкт не був у реєстрі, то щодо допомоги була відмова.

Нарешті 25 жовтня Кабмін України вніс відповідні зміни до свого порядку і відтепер право на таку одноразову грошову допомогу настає, коли цей об'єкт був включений до реєстру вже після нападу. Важливо те, що уряд доручив Пенсійному фонду України в місячний термін переглянути всі рішення про відмову таких грошових виплат, якщо підставою відмови була відсутність об'єкта критичної інфраструктури у відповідному реєстрі. Важливо, щоб люди, в яких була відмова на цій підставі, це почули та звернулися до територіального відділу Пенсійного фонду України", - наголосила Людмила Денісова.

  • 25 жовтня Кабінет міністрів України створює групу з перегляду рішень МСЕК, а Пенсійний фонд перевірить виплати посадовцям з інвалідністю.
  •  Також уряд затвердив другий етап розподілу додаткової дотації за третій квартал 2024 року. Місцевим бюджетам спрямують 343,9 млн грн.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
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