"Усе, що ви робите для України, надихає світ": Зеленський у Міжнародний жіночий день
Президент України Володимир Зеленський 8 березня подякував жінкам, які захищають Батьківщину і роблять внесок у її майбутнє
Про це він написав у Facebook.
"Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Усе, що ви робите для України, надихає світ. Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!" - висловився Зеленський.
В уряді заявили про намір скоротити гендерний розрив в оплаті праці
Перша віцепрем'єрка, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що українські жінки дедалі більше долучаються до відбудови, відкривають бізнес і обирають професії, які раніше вважалися чоловічими.
"Зокрема, у 2023 році 56% бізнесу в Україні заснували саме жінки. За урядовою програмою "Власна справа" серед отримувачів грантів – 55% жінок, а також 48% жінок – серед грантерів на ветеранський бізнес. За цими цифрами стоять реальні історії людей", - цитує її пресслужба Мінекономіки.
Окрім того, зросла кількість жінок у ЗСУ, в тому числі на керівних посадах, зауважила чиновниця.
За словами Свириденко, пріоритетом уряду є скорочення гендерного розриву в оплаті праці з 18,6% до 13,6% до 2030 року.
Також вона анонсувала грантову програму для жінок у переробній промисловості.
- У 2023 році понад 1,3 млн українців у Дії віддали свої голоси за те, аби залишити 8 березня вихідним.
- 7 березня 2024 року КМІС опублікував опитування, згідно з яким 8 Березня досі вважають важливим 21% респондентів. Соціологи дійшли висновку, що скасовувати свято наразі не на часі.
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