В Україні 12 січня відзначають День українського політв’язня

Про це пише Еспресо.

День українського політв'язня запроваджений з 1975 року з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму.

Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців.

Цього дня в Україні вшановують пам'ять політичних в'язнів, які кинули виклик радянському тоталітарному режиму і залишилися вірними своїм принципам та ідеалам. Їх переслідували за політичні переконання, ув'язнювали в тюрмах та психіатричних лікарнях.

Усього впродовж 1972 року було заарештовано 89 дисидентів, до кінця 1974 року - 193 людини. Саме тоді були заарештовані Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Зіновій Антонюк, Іван Дзюба у Києві, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець (а згодом і Ігор Калинець) - у Львові.

Сьогодні російська влада мало чим відрізняється від своїх попередників. Вона повністю імітує методи боротьби з повстанцями. Під час тимчасової окупації Криму та частини східних і південних областей ФСБ розпочала спецоперацію "нейтралізації" проти українців і кримських татар.

Російські правоохоронні органи та представники окупаційної влади на захоплених територіях застосовують тортури, психологічний тиск, фальсифікацію доказів та інші незаконні методи розслідування. Жертви позбавлені права на захист, а судові процеси не відповідають стандартам справедливого судочинства.