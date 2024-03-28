В Україні за свободою слова заховалася свобода пропаганди та брехні, - офіцер ЗСУ Лапін
Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що в Україні за свободою слова заховалася свобода пропаганди, свобода брехні, і немає ніяких механізмів вирішити це
Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"В Україні за свободою слова заховалася свобода пропаганди, свобода брехні, і немає ніяких механізмів вирішити це. Наприклад, якщо людину в медіа облаяли й опублікували неправдиву інформацію, то людина йде до суду. Три роки судиться і суд зобов'язує цей "смітник" (по-іншому не можу назвати) спростувати викладену інформацію. А якщо "смітник" її не спростує, то на тому й крапка. Тому що алгоритмів і механізмів видалити фейк не існує, навіть за рішенням суду. Особливо, якщо цей "смітник" є якимось інтернет-ресурсом, зареєстрованим у будь-якій країні світу, а керуватися може з української IP-адреси", - наголосив Лапін.
За словами офіцера ЗСУ, виявляється, що в нас існують певні [пропагандистські] telegram-канали й контррозвідка СБУ не може їх визначити.
"Буданов сказав, що Малюк у нас профнепридатний. Тому що виявляється, що в нас існують певні [пропагандистські] telegram-канали й контррозвідка СБУ не може їх визначити, хто стоїть за цими пропагандистськими речами. Розумієте, в нас інформація з Офісу президента витікає. Нагадаю тезу: "Ми планували контрнаступ і він лежав у Путіна на столі". Тобто з Офісу президента тече інформація.
Якщо ми не можемо врегулювати питання з медіа, то що казати про російську пропаганду. Якщо Малюк не справляється, то хай пише рапорт, що не може впоратися з цією історією", - додав Лапін.
- Верховна Рада України 13 грудня 2023 року ухвалила в цілому закон про медіа, а 29 грудня президент України Володимир Зеленський його підписав.
- Нардеп від "ЄС" Микола Княжицький пропонує регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться.
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