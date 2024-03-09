Йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції: військовий експерт Снєгирьов про результати ВЛК Залужного та Шаптали
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", вважає, що знову йде гра на пониження рейтингів Залужного як політика, а не військового
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Хотів би розібратися, що відбувається. Уявіть собі, дві вищі посадові особи Збройних сил України, ексголовком ЗСУ та колишній начальник Генштабу ЗСУ, виявляється не пройшли ВЛК (військово-лікарська комісія, - ред.), тобто вони непридатні для військової служби. Тоді виникає питання - яким чином вони виконували свій функціонал? Більшого ідіотизму у моменті звільнення Залужного і Шаптали з військової служби годі й шукати. Я поясню, чому це відбувається. Є рішення ВЛК, відповідно, непридатного повністю звільняють з військової служби", - зазначив військовий експерт.
За його словами, головне питання полягає у тому, що професіоналів високого ґатунку просто викидають на вулицю. Для Залужного і Шаптали можна було б знайти посади як у системі Міністерстві оборони України, так і в інших відповідних державних структурах. Це люди з колосальним життєвим та професійним досвідом.
"Але бачимо, що прийняте рішення, яке досить суперечливе, як на мене. Щобільше принизливе саме трактування звільнення – не пройшли ВЛК. Тобто хтось знову грає на пониження рейтингів Залужного як політика, а не як військового, не розуміючи, що навпаки підвищують його електоральні симпатії. У нас війна. Про які електоральні симпатії мова? Загралися просто у політику. Я так розумію, що йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції. Мене лякає у цьому моменті те, що у Росії відбуваються аналогічні паралельні ситуації, де так само знищується можлива військово-політична опозиція до режиму Путіна", - резюмував Дмитро Снєгирьов.
- 9 березня "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела писало, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку, ще до призначення на посаду посла у Британії, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби
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