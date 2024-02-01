Зеленська про українських біженців: "Неправильно змушувати людей повертатися, коли їм немає куди"

Свою думку дружина президента висловила у коментарі "Радіо Свобода".

"Це неправильно – силувати людей повертатися, коли їм немає куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії", - сказала Зеленська.

На її переконання, для повернення біженців "потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей".

Наразі, на думку Зеленської, безпечних місць в Україні немає.

"Сьогодні вночі, наприклад, знову Харківщина – авіаційна бомба знищила лікарню. І так може бути в будь-якому населеному пункті України", - сказала вона.