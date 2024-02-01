Зеленська про українських біженців: "Неправильно змушувати людей повертатися, коли їм немає куди"
Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що думає про повернення біженців, які виїхали до Європи після початку повномасштабного вторгнення РФ
Свою думку дружина президента висловила у коментарі "Радіо Свобода".
"Це неправильно – силувати людей повертатися, коли їм немає куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії", - сказала Зеленська.
На її переконання, для повернення біженців "потрібен мир, потрібен спокій, потрібне відновлення, щоб людям було куди повернутися, щоб вони були спокійні за своїх дітей".
Наразі, на думку Зеленської, безпечних місць в Україні немає.
"Сьогодні вночі, наприклад, знову Харківщина – авіаційна бомба знищила лікарню. І так може бути в будь-якому населеному пункті України", - сказала вона.
Ситуація з українськими біженцями
Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
25 січня очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувала інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому. "Якби я була українським посадовцем, – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і, зокрема, Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто виїхав з України незаконно, мають повернутись і сплачувати податки. Також Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам сказав, що було б краще, якби Німеччина спрямувала гроші, які платить біженцям, у бюджет України.
Днями у Нідерландах членкиня партії BBB Мона Кейзер запропонувала повертати біженців назад у ті частини України, в яких не ведуться активні бойові дії.
"Ми не можемо розмістити всіх", - заявила депутатка, зазначивши, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже 2 роки, і за цей час Нідерланди прийняли десятки тисяч біженців.
"Захід країни здається мені відносно стабільним. Невже українці не могли б там безпечно розміститися?" – додала політикиня.
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