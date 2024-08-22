Американський авіаносець USS Abraham Lincoln прибув на Близький Схід

Про це повідомляє Центральне командування США.

Так, авіаносець, оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM).

Зазначається, що USS Abraham Lincoln є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, а також супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).

USS Abraham Lincoln (CVN 72), equipped with F-35C and F/A-18 Block III fighters, entered the U.S. Central Command (USCENTCOM) area of responsibility.



The USS Abraham Lincoln (CVN 72), the flagship of Carrier Strike Group 3, is accompanied by Destroyer Squadron (DESRON) 21 and… pic.twitter.com/RKoJQshigR — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 21, 2024