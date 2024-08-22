Американський авіаносець USS Abraham Lincoln прибув на Близький Схід
До Близького Сходу прибув американський авіаносець USS Abraham Lincoln разом із супроводжувальними есмінцями
Про це повідомляє Центральне командування США.
Так, авіаносець, оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM).
Зазначається, що USS Abraham Lincoln є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, а також супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).
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