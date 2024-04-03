Астраханський газопереробний завод зупинив випуск нафтопродуктів через аварію, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"30 березня для ремонту технологічного трубопроводу на Астраханському газопереробному заводі була короткочасно зупинена установка первинної обробки конденсату. 1 квітня ремонтні роботи були завершені", - сказали в компанії.

Зазначається, що джерела видання повідомили, що 31 березня російський Астраханський газопереробний завод припинив виробництво дизельного пального та бензину через незапланований ремонт.

Агенство припускає, що потужність заводу не є надзвичайно важливою для Росії, проте його зупинка, ймовірно, посилить занепокоєння Москви щодо широкомасштабних відключень потужностей НПЗ через атаки українських безпілотників.