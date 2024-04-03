Астраханський газопереробний завод зупинив випуск нафтопродуктів через аварію, - Reuters
Російський Астраханський газопереробний завод, який належить "Газпрому", припинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні
Про це повідомляє Reuters.
"30 березня для ремонту технологічного трубопроводу на Астраханському газопереробному заводі була короткочасно зупинена установка первинної обробки конденсату. 1 квітня ремонтні роботи були завершені", - сказали в компанії.
Зазначається, що джерела видання повідомили, що 31 березня російський Астраханський газопереробний завод припинив виробництво дизельного пального та бензину через незапланований ремонт.
Агенство припускає, що потужність заводу не є надзвичайно важливою для Росії, проте його зупинка, ймовірно, посилить занепокоєння Москви щодо широкомасштабних відключень потужностей НПЗ через атаки українських безпілотників.
- Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131.
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