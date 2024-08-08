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Байден побоюється, що в разі поразки Трампа на виборах у США передача влади не відбудеться мирним шляхом

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
06:58
Світ Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року

Президент США Джо Байден припускає, що в разі поразки на президентських виборах кандидата від республіканців Дональда Трампа передача влади не відбудеться мирним шляхом

Зміст

Про це Байден заявив у інтерв’ю CBS.

На запитання, чи впевнений Байден у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, він сказав: "Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз.  Але він має це на увазі - усі ці речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори".

"Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси, або розставляють людей у штатах на місця, де рахуватимуть голоси", - додав президент США.

  • За рейтингом у загальнонаціональному опитуванні кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс випередила свого опонента від республіканців Дональда Трампа.
Теги:
президентські вибори
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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