Байден побоюється, що в разі поразки Трампа на виборах у США передача влади не відбудеться мирним шляхом

Про це Байден заявив у інтерв’ю CBS.

На запитання, чи впевнений Байден у тому, що в січні 2025 року відбудеться мирна передача влади, він сказав: "Якщо Трамп програє, я зовсім не впевнений. Він має на увазі те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Але він має це на увазі - усі ці речі про те, що "якщо ми програємо, буде кровопролиття, це будуть вкрадені вибори".

"Подивіться, що вони зараз намагаються зробити в місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси, або розставляють людей у штатах на місця, де рахуватимуть голоси", - додав президент США.