Bloomberg: Ізраїль просить у США надати більше зброї

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Ізраїль подав запит на допомогу 19 квітня, тому адміністрація президента США ще не розпочала офіційну оцінку. Натомість Державний департамент і Рада національної безпеки відмовилися від коментарів.

За даними джерел, більшу частину можливого продажу становитимуть танкові боєприпаси та середні тактичні військові машини Oshkosh Corp.

Новий запит також відрізняється від попереднього запиту на продаж Ізраїлю понад 1000 500-фунтових бомб MK-82 і понад 1000 250-фунтових бомб малого діаметра, а також запалів для інших боєприпасів, які все ще очікують схвалення конгресу. У разі схвалення і підписання контракту ці боєприпаси будуть поставлені не раніше 2025 року.