Бойовикам КВІР заборонили використовувати засоби зв'язку після вибухів пейджерів у Лівані, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлених представників безпеки Ірану.

Зазначається, що наразі КВІР проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише засобів зв'язку. Більшість пристроїв є саморобними, або ж були імпортовані з Китаю чи Росії.

Як пише агентство, на тлі занепокоєння Ірану ризиком проникнення агентів Ізраїля також розпочалась перевірка кадрів, спрямована на середніх й високопоставлених членів КВІР.

"Це включає перевірку їхніх банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також історію їхніх подорожей і подорожей їхніх сімей", - розповіло джерело.

Ще один неназваний іранський чиновник відзначив, що головною турботою Ірану є захист ядерних і ракетних об'єктів країни, особливо тих, що розташовані під землею. Втім, заходи з безпеки на об'єктах було посилено ще торік, після того, як Тегеран звинуватив Іран у спробі саботувати ракетну програму.

"Ніколи, ніколи не було таких жорстких заходів безпеки і надзвичайних заходів, як зараз", - зазначило джерело Reuters, припускаючи, що після вибухів пейджерів у Лівані безпека була ще більш посилена.

Крім того, повідомляється, що іранські військові використовують цілий ряд зашифрованих засобів зв'язку, в тому числі рації, для безпечного спілкування. Чимало пристроїв розробляється всередині країни, аби уникнути залежності від іноземного імпорту.

Як додає Reuters, у минулому Іран імпортував засоби зв'язку з таких країн, як Китай, Росія і навіть Японія.