"Були занадто милими": Трамп заявив, що не хотів, аби Байден та Гарріс дзвонили йому після замаху

Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Мічигані 17 вересня, пише The Hill.

Трамп натякнув, що саме добрий тон розмови Гарріс і Байдена ускладнило нападки на них. Кандидат у президенти США також додав, що не хотів, аби цей дзвінок відбувся.

"Він був такий милий зі мною вчора. У певному сенсі я хотів би, щоб дзвінок не був здійснений, тому що я трохи відчуваю - він занадто добрий", - розповів Трамп про свою розмову з Байденом після замаху.

Також він поділився враженням від розмови зі своєю опоненткою на виборах Гарріс.

"Те саме з Камалою сьогодні. Вона не могла бути кращою. Але річ у тім, що ми повинні мати людей, яких поважає суперник", - зазначив Трамп.

Що передувало

15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.

Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента. Відомо, що підозрюваний у вчиненні стрілянини підтримував Україну.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту штучно не повʼязувати державу з підозрюваним Раяном Веслі Роутом у ймовірному замаху на кандидата у президенти США.

Після ймовірного другого замаху на Трампа Байден провів із ним розмову. У Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.