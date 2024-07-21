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Ексміністр спорту Дагестану Магомедов намагався скоїти самогубство в московському СІЗО, - росЗМІ

21 липня, 2024 неділя
23:45
Світ Магомед Магомедов

Колишній міністр спорту Дагестану Магомед Магомедов намагався накласти на себе руки в московському СІЗО "Матросская тишина"

Зміст

Про це повідомляють РІА Новини та Медуза.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на власні джерела, Магомедов, який був заарештований у 2023 році у справі щодо багатомільйонної  розтрати бюджетних коштів, "завдав собі каліцтва в СІЗО".

Натомість видання "Медуза" надало більше подробиць - Магомедов намагався накласти на себе руки в ніч на 20 липня в московському слідчому ізоляторі "Матросская тишина". Колишнього міністра виявили у камері "з ушкодженнями, характерними при спробі суїциду". 

Чоловіка госпіталізували в НДІ Скліфосовського. Лікарі оцінюють стан Магомедова як середнього ступеня тяжкості.

Що відомо про Магомедова

У період з 2012 по 2021 роки Магомедов обіймав посаду міністра фізичної культури та спорту Дагестану, а також працював головою Кизилюрту з 2021 року.

Проте у жовтні 2023 року Магомедова заарештували у справі про багатомільйонну розтрату бюджетних коштів. Справа пов'язана з його діяльністю на посаді регіонального міністра.

Як зазначає дагестанська газета "Черновик", Магомедова також звинувачують за статтями про вбивство двох і більше людей та незаконний обіг зброї. Слідство вважає, що Магомедов та його спільники в серпні 2006 року вбили бізнесмена з Кизилюрта Мірзу Сіражудінова та його неповнолітнього сина.

Теги:
Кримінал
Росія
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