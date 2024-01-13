Експертка з питань Східної Азії проаналізувала, чи легко буде Китаю перемогти Тайвань у разі збройної сутички
Експертка з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська проаналізувала потенційний збройний конфлікт між Китаєм та Тайванем, підкреслюючи складнощі, з якими може зіткнутися Китай при спробі захоплення острова
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
На запитання, чи легко буде Китаю перемогти Тайвань у разі збройної сутички, експертка відповіла: "Насправді, є моделювання різних випадків стосовно нападу Китаю і воно передбачало, що Китаю потрібно буде дуже багато сил для того, щоб зайняти острів".
"З одного боку здається, що острів можна блокувати, а з другого - Тайвань також готується до цього варіанту намагається посилити свої сили ППО, ракетні можливості, посилити навіть свої резерви - продуктів, зброї", - пояснює Плаксієнко-Бутирська.
За її словами, Тайвань намагатиметься дочекатися моменту, коли Сполучені Штати Америки долучаться чи відправлять допомогу.
"Розрахунки, які я бачила, вони передбачають, що Китай має відправити дуже серйозні десантні сили, бо острів дуже горбистий, не має рівної місцевості. Тому потрібні великі десантні війська, велика підтримка з моря, повітря та велика ракетна підтримка - воно так здається, що ніби острів легко захопити, але коли пряме військове вторгнення воно передбачає великі втрати й дуже гарно сплановану компанію", - підсумувала експертка з питань Східної Азії.
Довідково. Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, тоді як Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Там є власна конституція, армія та обраний уряд. Небезпека збройного конфлікту у Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що хотів би побачити мирне возз’єднання за принципом "одна країна - дві системи", за аналогією з Гонконгом. Західні союзники Тайваню висловили стурбованість демонстрацією китайської військової потужності, але президент США Джо Байден заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін раніше запевнив Вашингтон у своїй прихильності “політиці одного Китаю”, яка з 1971 року є наріжним каменем американо-китайських відносин щодо Тайваню.
- 3 січня міноборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази військово-повітряних сил країни.
- 6 січня міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова через нещодавню серію повітряних куль, помічених над островом.
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