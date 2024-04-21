Експрем'єр Литви Ґядімінас Кіркілас помер у віці 73 років

Про це повідомляє LRT.

Його смерть підтвердив речник департаменту поліції Рамунас Матоніс.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кіркіласа, зазначивши, що він був відданим політиком.

"Гедимінас Кіркілас був мудрим, чесним, західномислячим політиком, який невтомно працював на користь Литви. Період його перебування на посаді прем'єр-міністра в перші роки членства в ЄС і НАТО був важливим випробуванням західної орієнтації, яке ми пройшли", - зауважив він.

Довідково: Кіркілас народився в 1951 році у Вільнюсі.

У 1990-1992 роках він був помічником депутата Установчого Сейму Литовської Республіки Бразаускаса.

З 1992 по 2020 рік Кіркілас був депутатом сейму.

У 2004-2006 роках обіймав посаду міністра національної оборони, а у 2006-2008 роках - прем'єр-міністра Литви.

У 2017 році він заснував Партію регіонів Литви.

У 2003 році Кіркілас був нагороджений Офіцерським хрестом ордена Вітовта Великого, а роком пізніше - Командорським хрестом ордена Лицарського хреста.

У загиблого залишилися син і дочка.