Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЄС сподівається, що учасники БРІКС закличуть Путіна припинити війну проти України

ЄС сподівається, що учасники БРІКС закличуть Путіна припинити війну проти України

Олена Будько
23 жовтня, 2024 середа
23:01
Світ саміт БРІКС

На переконання ЄС, країни – учасники саміту БРІКС у Росії мали б використати цей захід, аби закликати очільника Кремля Путіна припинити війну проти України

Зміст

З також заявою виступив на брифінгу речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, передає "Голос Америки".

"Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", – зазначив Стано.

Він засудив "зловживання Росією" своїм головуванням у групі БРІКС, зазначивши, що, на думку Євросоюзу, Путін намагається використати це для досягнення своїх політичних цілей, зокрема намагається показати, що Росія не перебуває в зовнішньополітичній ізоляції. Водночас Стано нагадав про те, що існує ордер МКС на арешт Путіна

У своїй заяві Петер Стано також непрямо розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за участь у саміті БРІКС, – зазначає "Німецька хвиля". "Від країн – кандидатів на вступ до ЄС Євросоюз очікує, що вони звірятимуть свою зовнішню політику з європейською позицією", – сказав він.

Читайте також: Гутерреш на саміті БРІКС: ляпас колективному Заходу

Окрім того, Стано звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Речник наголосив, що саме генсек ООН мав би наполягти, щоб Путін "негайно і беззастережно вивів російські війська з української території".

Про саміт БРІКС у Казані

У Казані 22 жовтня стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн. Російські пропагандисти писали, що країни-учасниці БРІКС узгодили "формулювання" щодо України. 

Відтак країни-лідери БРІКС ухвалили підсумкову декларацію саміту, в якій, зокрема, згадали про "національні позиції щодо ситуації в Україні". В українському МЗС зазначили, що цей текст "фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку".

Довідково. Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Створення БРІКС ініціювала Росія.  Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Теги:
Новини
Росія
Китай
ЄС
ООН
Володимир Путін
Індія
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2024 понедiлок
Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express
Віктор Ляшко
Автор Марина Клюєва
22 жовтня, 2024 вiвторок
"Цілковита відповідальність міністра охорони здоров’я": офіцер ЗСУ Лапін про МСЕК
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Автор Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
24 жовтня
00:09
Інфографіка
Деклан Райс (в центрі) та Олександр Зубков, Арсенал - Шахтар
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 3-го туру
00:07
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація вночі 24 жовтня
2024, середа
23 жовтня
23:58
Джон Кірбі
Якщо солдати КНДР підуть воювати проти України, то стануть легітимною ціллю, – Кірбі
23:57
Оновлено
Рафінья, Барселона, Ліга чемпіонів
"Барселона" розгромила "Баварію" у Лізі чемпіонів: результати матчів 23 жовтня
23:17
Оновлено
теракт Турція
У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії: відомо про 5 загиблих, кількість поранених зросла до 22
23:05
Латвія
У Латвії закрили доступ до 17 сайтів, які поширюють пропаганду РФ
22:44
Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи
"Рома" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи
22:42
Оновлено
ЗСУ
На фронті від початку доби сталося 132 боєзіткнення: росіяни завдали 27 авіаударів по Курщині
22:30
Оновлено
Олексій Халабуда
Керівником штабу Сил безпілотних систем став екскомандир 28-ї ОМБр Олексій Халабуда
22:25
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що Путін не застосує ядерну зброю, розміщену в Білорусі, без його згоди
22:00
щеплення вакцинація
В Україні перша аптека отримала дозвіл вакцинувати від грипу
22:00
на фото Павло Вишебаба підписує книгу для дівчинки
Диктант національної єдності розвінчує міф про прірву між військовими й цивільними, – Вишебаба
21:57
Оновлено
Прапор США
США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ
21:48
Ексклюзив
атака РФ, Селидове
Військовий експерт Селезньов припустив, якими будуть дії ЗСУ в районі Селидового
21:31
Черкаська обласна прокуратура
Офіс генпрокурора порахував прокурорів з інвалідністю в регіонах. Лідирують Черкащина і Хмельниччина
21:24
депутатка Дитятковська
У Дніпрі депутатка Дитятковська штовхнула в обличчя активістку руху "Гроші на ЗСУ": правоохоронці розпочали розслідування
21:17
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем
21:10
Ексклюзив
НАТО
"Усі все розуміють": журналіст Цимбалюк пояснив, як НАТО мало б відреагувати на залучення військ КНДР у війні РФ проти України
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи справді є 200 пілотів на F-16, нові подробиці про бійців КНДР та новий дрон-імітація росіян "Пародія". Колонка Сергія Згурця
20:47
діти, злочини росії
На Донеччині в зоні активних бойових дій перебувають 748 дітей, - ОВА
20:46
лукашенко, путін
"Маячня, Путін ніколи на це не піде": Лукашенко відреагував на інформацію про війська КНДР в Україні
20:22
Анонс
форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"
У Києві відбудеться форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"
20:01
OPINION
Ті, хто списали нації, — поквапилися
19:49
Німеччина уряд
МЗС Німеччини викликало дипломата КНДР через відправлення північнокорейських військових у РФ
19:47
Ексклюзив
Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов
19:35
Оновлено
Європарламент
ЄС остаточно підтримав позику Україні до €35 млрд з використанням російських активів
19:32
OPINION
Стійкість нації: демографічні виклики та майбутнє України
19:32
прапор Білорусі
У Білорусі двох українців засудили до 20 років за нібито підготовку до терактів
19:21
Віктор Орбан
Орбан заявив, що ЄС прагне втягнути Угорщину у війну в Україні
19:10
Ексклюзив
Росіяни збираються використовувати війська КНДР як штурмову піхоту, - Defense Express
19:09
Давид Арахамія
Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
19:04
Міністерство оборони
Міноборони почало приймати онлайн заявки на кодифікацію нових зразків озброєння
18:58
Іван Юрич, Рома
"Треба з’їсти суперника": тренер "Роми" зробив амбітну заяву напередодні матчу з "Динамо"
18:55
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено 4 людей
18:29
Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:23
Марія Захарова
Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні
18:16
Письменник і військовий Вишебаба пояснив, чому важливо спілкуватися українською за кордоном
18:07
Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури
18:02
OPINION
А навіщо ліквідовувати МСЕК?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV