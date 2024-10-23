ЄС сподівається, що учасники БРІКС закличуть Путіна припинити війну проти України

З також заявою виступив на брифінгу речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, передає "Голос Америки".

"Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", – зазначив Стано.

Він засудив "зловживання Росією" своїм головуванням у групі БРІКС, зазначивши, що, на думку Євросоюзу, Путін намагається використати це для досягнення своїх політичних цілей, зокрема намагається показати, що Росія не перебуває в зовнішньополітичній ізоляції. Водночас Стано нагадав про те, що існує ордер МКС на арешт Путіна

У своїй заяві Петер Стано також непрямо розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за участь у саміті БРІКС, – зазначає "Німецька хвиля". "Від країн – кандидатів на вступ до ЄС Євросоюз очікує, що вони звірятимуть свою зовнішню політику з європейською позицією", – сказав він.

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Окрім того, Стано звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Речник наголосив, що саме генсек ООН мав би наполягти, щоб Путін "негайно і беззастережно вивів російські війська з української території".