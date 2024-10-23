ЄС сподівається, що учасники БРІКС закличуть Путіна припинити війну проти України
На переконання ЄС, країни – учасники саміту БРІКС у Росії мали б використати цей захід, аби закликати очільника Кремля Путіна припинити війну проти України
З також заявою виступив на брифінгу речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, передає "Голос Америки".
"Віримо, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", – зазначив Стано.
Він засудив "зловживання Росією" своїм головуванням у групі БРІКС, зазначивши, що, на думку Євросоюзу, Путін намагається використати це для досягнення своїх політичних цілей, зокрема намагається показати, що Росія не перебуває в зовнішньополітичній ізоляції. Водночас Стано нагадав про те, що існує ордер МКС на арешт Путіна
У своїй заяві Петер Стано також непрямо розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за участь у саміті БРІКС, – зазначає "Німецька хвиля". "Від країн – кандидатів на вступ до ЄС Євросоюз очікує, що вони звірятимуть свою зовнішню політику з європейською позицією", – сказав він.
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Окрім того, Стано звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Речник наголосив, що саме генсек ООН мав би наполягти, щоб Путін "негайно і беззастережно вивів російські війська з української території".
Про саміт БРІКС у Казані
У Казані 22 жовтня стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.
На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн. Російські пропагандисти писали, що країни-учасниці БРІКС узгодили "формулювання" щодо України.
Відтак країни-лідери БРІКС ухвалили підсумкову декларацію саміту, в якій, зокрема, згадали про "національні позиції щодо ситуації в Україні". В українському МЗС зазначили, що цей текст "фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку".
Довідково. Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Створення БРІКС ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
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