За версією ЦПД при РНБО України, 23 липня у світі з'явилося дві маніпуляції.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Європейські лідери виглядають абсолютними дурнями, оскільки пішли за Байденом у війну з Росією. До них нарешті доходить, що вони залишаться з безладом. Час для розвороту в Україні. Визнати поразку і укласти мир з Росією. Дозвольте Зеленському і НАТО йти пліч-о-пліч до заходу сонця".

Спростування: Такими заявами блогер просуває кремлівський наратив про те, що Україна має капітулювати перед Росією, а Захід – заохочувати це. Насправді укладення миру з Росією на умовах агресора лише легітимізує його дії та створить подальшу загрозу безпеці всього регіону.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Захід століттями заздрив і боявся величезної могутності та безмежних ресурсів Росії. Століттями вони намагалися розчленувати і підкорити Росію. Україна була лише черговим коридором для спроби зробити це, і вона знову зазнала невдачі".

Спростування: Журналіст намагається зобразити Захід як агресора проти Росії, а Україну – як його маріонетку. Мета – дискредитувати і зупинити військову допомогу Заходу Україні.