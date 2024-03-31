Філіппіни реорганізують відомства з морської безпеки на тлі напруженості з Китаєм

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з наказом від 25 березня, Маркос доручив Національній морській раді формувати політику і координувати дії з державними установами з усіх питань, що впливають на безпеку на морі та обізнаність у цій сфері.

До складу ради, яку очолить виконавчий секретар Маркоса Лукас Берсамін, увійдуть міністри оборони, енергетики та закордонних справ, а також радник з питань національної безпеки й генеральний прокурор. Рада відтепер матиме право збиратися щоквартально, а не двічі на рік.

Крім того, Маркос створив президентський офіс з морських питань.