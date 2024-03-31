Філіппіни реорганізують відомства з морської безпеки на тлі напруженості з Китаєм
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший реорганізував обов'язки центрального агентства з політики морської безпеки на тлі напруженості з Китаєм у Південнокитайському морі
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з наказом від 25 березня, Маркос доручив Національній морській раді формувати політику і координувати дії з державними установами з усіх питань, що впливають на безпеку на морі та обізнаність у цій сфері.
До складу ради, яку очолить виконавчий секретар Маркоса Лукас Берсамін, увійдуть міністри оборони, енергетики та закордонних справ, а також радник з питань національної безпеки й генеральний прокурор. Рада відтепер матиме право збиратися щоквартально, а не двічі на рік.
Крім того, Маркос створив президентський офіс з морських питань.
- У п'ятницю, 8 березня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим перейти на нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після зіткнення з кораблями КНР у спірних водах.
- У вівторок, 19 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Маніли розкритикував провокаційні дії Китаю в Південнокитайському морі, заявивши, що вони порушують права Філіппін.
- 30 березня повідомлялось, що США, Японія і Філіппіни наприкінці цього року розпочнуть спільне військово-морське патрулювання в Південнокитайському морі, спрямоване на протидію загрозам з боку Китаю.
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