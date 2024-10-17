"Готував низку терористичних атак": Ізраїль заявив про ліквідацію чергового командира "Хезболли"

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Зазначається, що Харірі відповідав за планування та виконання великої кількості терористичних атак проти Ізраїлю з району Кани.

Як повідомляє ЦАХАЛ, разом з командиром були знищені терористи "Хезболли", відповідальні за артилерійські удари та протитанкові ракети у відповідному районі.

"Їх ліквідація завдає додаткового удару по терористичній організації "Хезболла". Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб запобігти будь-якій загрозі державі Ізраїль та її громадянам", - йдеться у повідомленні.