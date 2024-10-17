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"Готував низку терористичних атак": Ізраїль заявив про ліквідацію чергового командира "Хезболли"

Катерина Єсікова
17 жовтня, 2024 четвер
06:21
Світ ізраїль танк

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала Джалала Мустафу Харірі, який служив командиром "Хезболли" у районі Кана на півдні Лівану

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Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Зазначається, що Харірі відповідав за планування та виконання великої кількості терористичних атак проти Ізраїлю з району Кани.

Як повідомляє ЦАХАЛ, разом з командиром були знищені терористи "Хезболли", відповідальні за артилерійські удари та протитанкові ракети у відповідному районі.

"Їх ліквідація завдає додаткового удару по терористичній організації "Хезболла". Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб запобігти будь-якій загрозі державі Ізраїль та її громадянам", - йдеться у повідомленні.

  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу, 16 жовтня, оголосила про ліквідацію командира безпілотних сил ХАМАС на півночі Гази.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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