"Готував низку терористичних атак": Ізраїль заявив про ліквідацію чергового командира "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала Джалала Мустафу Харірі, який служив командиром "Хезболли" у районі Кана на півдні Лівану
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Зазначається, що Харірі відповідав за планування та виконання великої кількості терористичних атак проти Ізраїлю з району Кани.
Як повідомляє ЦАХАЛ, разом з командиром були знищені терористи "Хезболли", відповідальні за артилерійські удари та протитанкові ракети у відповідному районі.
"Їх ліквідація завдає додаткового удару по терористичній організації "Хезболла". Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти, щоб запобігти будь-якій загрозі державі Ізраїль та її громадянам", - йдеться у повідомленні.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу, 16 жовтня, оголосила про ліквідацію командира безпілотних сил ХАМАС на півночі Гази.
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