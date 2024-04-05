КіберСпротив здобув дані про зв'язок компанії зі США з російським підсанкційним розробником військових технологій

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Компанія Planar, що базується у Челябінську, потрапила у санкційний список у перші місяці після повномасштабного вторгнення через зв’язки з Євгенієм Пригожиним.

Як зазначили у Спротиві, зв’язок між продукцією Planar і російською оборонною промисловістю можна простежити у витоках контрактів, отриманих КіберСпротивом.

Окрім того, завдяки цій інформації, Україна отримала доступ до даних про БПЛА "Орлан-10", "Іноходець", комплекси РЕБ "Свет-КУ" та "Леєр-3", та сотні одиниць іншої військової техніки, для створення якої використовується продукція "Planar".

Аби дослідити зв'язок між компаніями, активісти з КіберСпротиву проаналізували дані з пристроїв і компонентів Planar і Copper Mountain Technologies та дійшли висновку, що вони виготовляють абсолютно ідентичну продукцію за зовнішнім виглядом і навіть характеристиками, назвами та артикулами. Ще й надто, Planar та Copper Mountain Technologies мають спільну технічну документацію.

"Йдемо далі. А далі ще цікавіше. Вдаючись до компаній-прокладок, які було створено американським клоном російської Planar, щупальця Copper Mountain Technologies дотягнулися до оборонної промисловості США. Наприклад, без перебільшення можна сказати, що російські технології застосовують в антени, що використовуються в американських літаках. Але не тільки. Вони також потрапили до космосу. Йдеться про випробування нового космічного датчика пального на Місяцеході NASA", - йдеться у повідомленні.

Як підсумок, у КіберСпротиві зазначили, що у той час, як Planar перебуває під санкціями США за зв’язки з РФ, її дочірня компанія Copper Mountain Technologies отримує контракти з оборонною промисловістю США та NASA.

"Тільки дотримання та запровадження більш жорстких санкцій можуть стати гарантією того, що росія надалі не зможе вести таку інтенсивну і кровопролитну війну проти мирного населення України на кордонах із Європейським Союзом", - підсумували у Спротиві.