КіберСпротив здобув дані про зв'язок компанії зі США з російським підсанкційним розробником військових технологій
Хакери-активісти із КіберСпротиву оприлюднили у мережі документи, на основі яких українські журналісти розслідували зв’язки підсанкційної російської компанії Planar Tech та її двійника із США дочірньої компанії Copper Mountain Technologies
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Компанія Planar, що базується у Челябінську, потрапила у санкційний список у перші місяці після повномасштабного вторгнення через зв’язки з Євгенієм Пригожиним.
Як зазначили у Спротиві, зв’язок між продукцією Planar і російською оборонною промисловістю можна простежити у витоках контрактів, отриманих КіберСпротивом.
Окрім того, завдяки цій інформації, Україна отримала доступ до даних про БПЛА "Орлан-10", "Іноходець", комплекси РЕБ "Свет-КУ" та "Леєр-3", та сотні одиниць іншої військової техніки, для створення якої використовується продукція "Planar".
Аби дослідити зв'язок між компаніями, активісти з КіберСпротиву проаналізували дані з пристроїв і компонентів Planar і Copper Mountain Technologies та дійшли висновку, що вони виготовляють абсолютно ідентичну продукцію за зовнішнім виглядом і навіть характеристиками, назвами та артикулами. Ще й надто, Planar та Copper Mountain Technologies мають спільну технічну документацію.
"Йдемо далі. А далі ще цікавіше. Вдаючись до компаній-прокладок, які було створено американським клоном російської Planar, щупальця Copper Mountain Technologies дотягнулися до оборонної промисловості США. Наприклад, без перебільшення можна сказати, що російські технології застосовують в антени, що використовуються в американських літаках. Але не тільки. Вони також потрапили до космосу. Йдеться про випробування нового космічного датчика пального на Місяцеході NASA", - йдеться у повідомленні.
Як підсумок, у КіберСпротиві зазначили, що у той час, як Planar перебуває під санкціями США за зв’язки з РФ, її дочірня компанія Copper Mountain Technologies отримує контракти з оборонною промисловістю США та NASA.
"Тільки дотримання та запровадження більш жорстких санкцій можуть стати гарантією того, що росія надалі не зможе вести таку інтенсивну і кровопролитну війну проти мирного населення України на кордонах із Європейським Союзом", - підсумували у Спротиві.
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У суботу, 30 березня, стало відомо, що українські хакери отримали доступ до понад 100 російських сайтів.
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