Кліматичні активісти з Just Stop Oil зірвали виставу в Королівському театрі у Лондоні
У понеділок, 27 січня, двоє активістів кліматичного руху Just Stop Oil зірвали виставу "Буря" у Королівському театрі в Лондоні, де у головній ролі грала відома американська акторка Сігурні Вівер
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з повідомленням, активісти Хейлі Волш і Річард Вейр вийшли на сцену з плакатом із написом "Понад 1,5 °С - це глобальна катастрофа".
Плакат був посиланням на нещодавнє оголошення про те, що 2024 рік був найтеплішим за всю історію спостережень у світі і першим повним роком, коли середня температура перевищила на 1,5°C доіндустріальний рівень.
Вони також розсипали конфетті і заявили: "Ми змушені перервати шоу, пані та панове, вибачте".
Деякі глядачі відреагували на дії протестувальників гучним освистуванням, а деякі - оплесками. Вівер, яка сиділа на стільці, вивели зі сцени.
- 10 січня Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S) підтвердила, що у 2024 році температура на планеті вперше перевищила критичну межу у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.
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