Кліматичні активісти з Just Stop Oil зірвали виставу в Королівському театрі у Лондоні

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з повідомленням, активісти Хейлі Волш і Річард Вейр вийшли на сцену з плакатом із написом "Понад 1,5 °С - це глобальна катастрофа".

Плакат був посиланням на нещодавнє оголошення про те, що 2024 рік був найтеплішим за всю історію спостережень у світі і першим повним роком, коли середня температура перевищила на 1,5°C доіндустріальний рівень.

Вони також розсипали конфетті і заявили: "Ми змушені перервати шоу, пані та панове, вибачте".

Деякі глядачі відреагували на дії протестувальників гучним освистуванням, а деякі - оплесками. Вівер, яка сиділа на стільці, вивели зі сцени.

???? BREAKING: THE TEMPEST WEST END PERFORMANCE DISRUPTED



???? 2 Just Stop Oil supporters climbed onto the stage, stopping a performance starring legendary actor Sigourney Weaver.



????️ 1.5 degrees is a global shipwreck. Sign up for action this April: https://t.co/guLYY5sk5C



Video… pic.twitter.com/2BIxCVT4lO — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) January 27, 2025