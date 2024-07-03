"Компромісу з РФ щодо територій не буде": Єрмак відреагував на заяву Трампа про закінчення війни в Україні

Про це він сказав журналістам під час візиту до Вашингтона, пише Reuters.

Зокрема, Єрмак підкреслив, що Київ прислухається до будь-яких порад щодо досягнення "справедливого миру".

"Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.

На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак відповів: "Чесно відповім: не знаю. Подивимося".

Він додав, що Україна наполягатиме, аби нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку. За його словами, наша країна вже має підтримку двох партій і американського народу.

"Це буде рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори у США, які заплановані на 5 листопада.