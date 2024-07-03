"Компромісу з РФ щодо територій не буде": Єрмак відреагував на заяву Трампа про закінчення війни в Україні
Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити війну, заявив, що Україна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території
Про це він сказав журналістам під час візиту до Вашингтона, пише Reuters.
Зокрема, Єрмак підкреслив, що Київ прислухається до будь-яких порад щодо досягнення "справедливого миру".
"Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.
На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак відповів: "Чесно відповім: не знаю. Подивимося".
Він додав, що Україна наполягатиме, аби нова адміністрація продовжувала надавати їй підтримку. За його словами, наша країна вже має підтримку двох партій і американського народу.
"Це буде рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори у США, які заплановані на 5 листопада.
- Напередодні журналісти Politico написали, що кандидат у президенти США Трамп має план щодо НАТО, який зокрема передбачає "дворівневу систему" Альянсу, зобовʼязання не розширяти його на Схід, а також переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо українських територій.
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