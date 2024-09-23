Конгрес США досягнув домовленості щодо законопроєкту про фінансування, аби запобігти можливому шатдауну
У неділю, 23 вересня, лідери конгресу США оголосили про досягнення угоди щодо законопроєкту про короткострокові витрати, який забезпечить фінансування федеральних установ протягом трьох місяців
Про це повідомляє Associated Press.
Законопроєкт передбачає фінансування установ на поточному рівні, а також включає додатковий 231 мільйон доларів для зміцнення Секретної служби США після двох замахів на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.
Також виділені додаткові кошти на процес передачі влади, зокрема, на перехідний період.
У виданні зазначили, що досягнення угоди стало результатом тривалих переговорів між лідерами обох партій.
Спікер Палати представників Майк Джонсон спочатку хотів пов'язати тимчасове фінансування з вимогою про підтвердження громадянства при реєстрації для участі в голосуванні. Однак він відмовився від цього вимоги, щоб досягти консенсусу.
Зрештою, законодавці домовились про продовження фінансування до середини грудня, надаючи конгресу можливість сформувати бюджет на рік після виборів 5 листопада.
Лідер демократів у палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що демократи оцінять законопроєкт в цілому перед голосуванням на цьому тижні, але наголосив, що "конгрес зараз перебуває на двопартійному шляху, щоб уникнути закриття уряду".
Тимчасове фінансування подовжує роботу урядових установ, однак остаточне рішення з бюджетних питань залежатиме від підсумків виборів та подальших політичних розрахунків.
- У п'ятницю, 20 вересня, палата представників конгресу США ухвалила двопартійний законопроєкт, який зобов'язує Секретну службу США використовувати ті ж стандарти безпеки для охорони кандидатів у президенти, що й для чинного президента.
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