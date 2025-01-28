Кораблі США та Великої Британії повернулися до Червоного моря після обіцянки хуситів не атакувати їх
Кораблі США та Великої Британії почали повертатися до Червоного моря після того, як єменські хусити пообіцяли припинити атаки на судна цих країн
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією Об'єднаного морського інформаційного центру (JMIC), який збирає інформацію про напади бойовиків з різних флотів, з 19 січня, коли хусити заявили, що припинять нападати на судна, шість кораблів, пов'язані зі США і Великою Британією, успішно пройшли через цей район, не зазнавши нападу.
"За оцінками JMIC, в міру того, як мирна угода просувається, а судна та інфраструктура залишаються нецільовими, очікується поліпшення стабільності; однак ризик в Червоному морі й Аденській затоці залишається підвищеним", - йдеться в повідомленні.
У виданні зазначили, що забезпечення безпечного проходу може спонукати інші судноплавні компанії, які наразі уникали Червоного моря, повернутися до цього маршруту. Проте такі компанії, як данська A.P. Moller-Maersk A/S, швейцарська MSC Mediterranean Shipping Co. SA та японська Mitsui OSK Lines Ltd., не планують відновлювати транзитні перевезення найближчим часом через тривалу невизначеність щодо безпеки.
Напади змусили багато суден обирати довший маршрут навколо Африки, щоб уникнути Червоного моря, що збільшило час у дорозі і підвищило вартість перевезень.
- 19 січня єменські хусити оголосили про припинення атак на кораблі в судноплавному коридорі Червоного моря, за винятком суден, пов'язаних з Ізраїлем.
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