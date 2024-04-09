"Макрон правий": Волкер заявив, що введення військ Заходу в Україну не слід виключати
Колишній представник держдепу в Україні Курт Волкер переконаний, що виключати можливість введення наземних військ у зону бойових дій не варто
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"(Президент Франції Еммануель, - ред.) Макрон абсолютно правий. Ми не повинні прибирати різні опції зі столу й оголошувати, що ми прибираємо опції зі столу", - сказав дипломат.
На його переконання, категорична відмова деяких країн щодо участі їхніх військових у війні стала для російського диктатора Володимира Путіна сигналом нерішучості й відсутності зобов'язань з боку Заходу.
"Усе, що говорив Макрон, це те, що ми не повинні нічого виключати, ми не повинні виключати введення наземних військ. І я повністю згоден, не варто цього виключати. Це не означає, що війська треба вводити зараз. Це не те, що він говорить. Просто не прибирайте опцію зі столу", - підкреслив Волкер.
Також він переконаний, що іноземні війська могли б узяти участь у протиповітряній обороні України.
"Ми постачаємо зброю і боєприпаси для ППО України, але реальність така, що країни НАТО межують з Україною, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, і в нас уже були випадки, коли ракети пролітали над повітряним простором Польщі. Ці ракети й дрони націлені на мирне населення. Таким чином, країнам НАТО цілком розумно почати думати про те, щоб допомагати знищувати ці ракети й безпілотники, які атакують цивільне населення, як гуманітарний жест і розширення системи протиповітряної оборони НАТО, оскільки насправді вони також становлять небезпеку для НАТО", - заявив Волкер.
"Я думаю, було б розумно мати купол ППО над усім простором від Миколаєва до Румунії. Це було б дуже добре для безпеки транспорту, дуже добре для безпеки цивільного населення, для безпеки судноплавства. Якби у вас був невеликий контингент військ протиповітряної оборони, можливо, французів, які могли б захистити небо - я не бачу в цьому нічого поганого", - додав він.
- 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
- Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
- 8 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не хоче бути стороною війни, тому не розміщуватиме війська в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе