"Макрон правий": Волкер заявив, що введення військ Заходу в Україну не слід виключати

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"(Президент Франції Еммануель, - ред.) Макрон абсолютно правий. Ми не повинні прибирати різні опції зі столу й оголошувати, що ми прибираємо опції зі столу", - сказав дипломат.

На його переконання, категорична відмова деяких країн щодо участі їхніх військових у війні стала для російського диктатора Володимира Путіна сигналом нерішучості й відсутності зобов'язань з боку Заходу.

"Усе, що говорив Макрон, це те, що ми не повинні нічого виключати, ми не повинні виключати введення наземних військ. І я повністю згоден, не варто цього виключати. Це не означає, що війська треба вводити зараз. Це не те, що він говорить. Просто не прибирайте опцію зі столу", - підкреслив Волкер.

Також він переконаний, що іноземні війська могли б узяти участь у протиповітряній обороні України.

"Ми постачаємо зброю і боєприпаси для ППО України, але реальність така, що країни НАТО межують з Україною, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, і в нас уже були випадки, коли ракети пролітали над повітряним простором Польщі. Ці ракети й дрони націлені на мирне населення. Таким чином, країнам НАТО цілком розумно почати думати про те, щоб допомагати знищувати ці ракети й безпілотники, які атакують цивільне населення, як гуманітарний жест і розширення системи протиповітряної оборони НАТО, оскільки насправді вони також становлять небезпеку для НАТО", - заявив Волкер.

"Я думаю, було б розумно мати купол ППО над усім простором від Миколаєва до Румунії. Це було б дуже добре для безпеки транспорту, дуже добре для безпеки цивільного населення, для безпеки судноплавства. Якби у вас був невеликий контингент військ протиповітряної оборони, можливо, французів, які могли б захистити небо - я не бачу в цьому нічого поганого", - додав він.