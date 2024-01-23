Майже 10 тис. учителів в Естонії вийшли на страйк за підвищення зарплати

Про це повідомляє ERR.

Страйкарі провели у понеділок годинний мітинг біля будівлі Рійгікогу (парламенту Естонії), а 24 січня планують акцію в Тарту на Ратушній площі.

Вимога освітян – установити мінімальну місячну зарплату на рівні 1950 євро, оскільки високе навантаження призводить до зростання дефіциту педагогів.

Педагоги дитячих садочків і профтехучилищ також планують долучитись до страйку солідарності 24 січня, який може тривати три дні.

Міністерство освіти Естонії минулої осені вело переговори зі Спілкою працівників освіти, яка наполягала на підвищенні мінімальної зарплати. 1 грудня вчителям запропонували підняти її на 3,1%, або до 1803 євро. Освітяни наполягали на підвищенні мінімальної зарплати на 11%, тож відкинули цю пропозицію.

Переговори, що проводилися під егідою державного примирителя, офіційно завершилися 6 грудня, коли було підписано протокол про розбіжності. Це означало, що уряд може встановити мінімальну зарплату вчителів на наступний рік на власний розсуд, а у профспілки з'являється право розпочати страйк. Після цього Спілка працівників освіти ухвалила розпочати загальний безстроковий страйк.