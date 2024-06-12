"Ми вступаємо в період потенціалу ядерного руйнування, і це не вина Росії": антиукраїнські наративи у західних ЗМІ за 12 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 12 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 червня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Американський аналітик Браян Берлетік написав у X: "США будуть відкрито озброювати українську нацистську бригаду "Азов".
Спростування: Твердження про те, що бригада "Азов" складається з нацистів, є наклепницьким наративом, вигаданим роспропагандою для демонізації українських добровольців, які захищають свою країну і народ від російських фашистів.
Маніпуляція: Коментуючи дозвіл західних країн використовувати їхню зброю по території Росії, американський журналіст Денні Хайфон сказав: "Ми вступаємо в період абсолютного потенціалу ядерного руйнування, якого ми ще не бачили, і це не вина Росії, це вина НАТО, це вина США. І вам краще повірити, що якщо і буде сила, яка застосує ядерну зброю, то це будуть США і НАТО. Це все провокація".
Спростування: Це чергова спроба дискредитувати західну підтримку України та демонізувати її союзників. Насправді саме РФ ескалує війну проти України і вдається до ядерного шантажу цивілізованого світу. Натомість Україна за допомогою своїх західних партнерів захищається від російської агресії і не дає їй поширитися на решту Європи.
- Росіяни також продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки.
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