МЗС Латвії закликає перевірити, чи підтримують іноземні керівники важливих компаній війну в Україні
Міністерство закордонних справ Латвії запропонувало перевірити, чи підтримують військову агресію Росії проти України іноземні громадяни, які працюють у керівних структурах та обіймають високі посади в латвійських компаніях
Про це йдеться в повідомленні МЗС Латвії.
Установа пропонує профільним міністерствам перевірити, чи обіймають високі посади у керівних компаніях та важливих організаціях Латвії іноземні громадяни, зокрема з Росії та Білорусі, які підтримують російську агресію проти України.
У разі виявлення таких осіб МЗС Латвії пропонує застосувати обмежувальні заходи Європейського Союзу проти них.
"З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності в Латвії будь-яких осіб з Росії або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України. Ця безперервна робота триває, і для її досягнення ми звернулися до профільних міністерств з проханням оцінити, чи займають високі посади у важливих латвійських компаніях громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України", – заявив міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш.
- 18 січня стало відомо, що Латвія розпочала процес депортації майже 1 тис. громадян Росії, які не виконали вимоги країни, передбачені відповідно до імміграційного законодавства.
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