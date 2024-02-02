МЗС Латвії закликає перевірити, чи підтримують іноземні керівники важливих компаній війну в Україні

Про це йдеться в повідомленні МЗС Латвії.

Установа пропонує профільним міністерствам перевірити, чи обіймають високі посади у керівних компаніях та важливих організаціях Латвії іноземні громадяни, зокрема з Росії та Білорусі, які підтримують російську агресію проти України.

У разі виявлення таких осіб МЗС Латвії пропонує застосувати обмежувальні заходи Європейського Союзу проти них.

"З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, латвійська влада постійно працює над тим, щоб виявити та запобігти діяльності в Латвії будь-яких осіб з Росії або інших третіх країн, пов'язаних з режимом Путіна та його агресією проти України. Ця безперервна робота триває, і для її досягнення ми звернулися до профільних міністерств з проханням оцінити, чи займають високі посади у важливих латвійських компаніях громадяни третіх країн, які підтримують режим Путіна та його агресію проти України", – заявив міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш.