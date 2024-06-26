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Ексклюзив

Нардепка Іонова пояснила, на чому варто зосередитися Україні в подальших перемовинах з ЄС про вступ

26 червня, 2024 середа
16:41
Світ Україна - Євросоюз

Народна депутатка України Марія Іонова наголосила, що для успішних перемовин про вступ нашої країни до Європейського Союзу дуже важлива єдність у різних інституціях і прозорий процес

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Дуже багато колег звернуло увагу, що зараз розпочинаються переговори, й усе, але ви не забувайте, що на першому місці все одно ті політичні цінності й принципи - це говорить про основоположні та фундаментальні принципи Європейського Союзу: верховенство права, права опозиції, свобода слова. Тобто ми про це маємо не забувати, тому наше спільне завдання - мати цю єдність в різних інституціях, особливо між парламентом й урядом. Усе ж таки парламент теж буде мати одну з ключових ролей у цих переговорних процесах", - пояснила Іонова.

Нардепка нагадала, що працюватиме 35 переговорних груп, у яких мають взяти участь різні експерти й фахівці.

"Якщо немає цього фундаменту - міцного і беззаперечного, то дуже важко буде далі просувати й захищати свої національні інтереси. Повірте, деякі країни, конкурентні в економічному, торговельному плані з Україною, може, зацікавлені, щоб були не дуже компетентні представники, тому для нас принципово важливо, щоб дійсно ці переговорні групи складалися з різних інституцій і дуже висококваліфікованих людей. Якщо ми говоримо про єдність, якщо влада, президент говорять про єдність, ми цю єдність маємо показати в компетенціях у кожній робочій групі", - сказала народна депутатка України.

Іонова переконана, що партнери мають бачити прозорий процес і комунікацію усередині країни задля вступу до Євросоюзу.

Щодо того, чи буде Угорщина заважати вступу України до ЄС, вона сказала: "Не забуваймо останній візит Сіярто, коли він привіз 11 вимог, хоча частина з них уже була виконана і внесена у законодавство. Те, що стосується підзаконних актів, деяких роз'яснень, - ще треба доопрацьовувати, але мені здається, що якраз цей компроміс ми зможемо теж розв'язати. Дійсно є такий виклик, бо це був компроміс, щоб Угорщина погодила переговори про вступ. До речі, зараз до Європарламенту зайшли сім нових депутатів (п'ять жінок і двоє чоловіків) від опозиційної дуже проєвропейської політичної сили, й Орбан бачить ці зміни у своєму суспільстві, які якраз так само будуть його направляти на зміну позиції, що стосується України.

Водночас Угорщина - це не тільки питання України. Тут має Європейський Союз дуже серйозно розмовляти з Угорщиною, там, де є свої правила, які вони підписали й мають виконувати. Знову ж таки, у нас є поле, де ми можемо працювати, і тут ми, політичні партії, маємо працювати на різних міжнародних платформах і майданчиках в єдності для того, щоб ці компроміси, скажімо, були більш болючі з нашої сторони".

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. Того ж року 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У листопаді 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

Цьогоріч 25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. 

"Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ", - прокоментував президент України.

Після перемовин про вступ України до ЄС наступним кроком буде двостороння перевірка, яка дасть змогу узгодити українське законодавство із загальноєвропейськими нормами, розповіла посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Теги:
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
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