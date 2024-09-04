За версією ЦПД при РНБО України, 4 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Наступ у Курській області був помилкою України, оскільки він послабив її оборонні лінії на Донбасі. Це нічого не дасть. Україна рухається до поразки на полі бою як під Курськом, так і на Донбасі".

Спростування: Твердження Сакса, що Україна рухається до поразки, не має жодних реальних доказів і є частиною психологічної війни. Така заява спрямована на деморалізацію українського населення та міжнародних партнерів, що є типовою ознакою кремлівської пропаганди. Сакс не є військовим експертом, тому його слова не мають професійної ваги в контексті аналізу військових дій. Це типова тактика пропаганди – використовувати авторитети з непрофільних сфер для підтримки вигідних наративів.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз, коментуючи візит Путіна до Монголії, на своїй сторінці в X написав: "Монголія без каяття заявила західним державам, що вона ставить добробут свого народу вище політичних вимог Вашингтона, Брюсселя та Лондона. Можливо, лідерам ЄС слід подумати про те саме й поставити своїх людей на перше місце".

Спростування: Чей Боуз використовує візит російського диктатора до Монголії як привід для критики західних держав, намагаючись представити їх як такі, що ігнорують інтереси власних громадян. Проте допомога ЄС Україні сприяє зміцненню безпеки в Європі, що безпосередньо впливає на захист інтересів громадян країн ЄС. Підтримка України – це не лише політичне рішення, але й довгострокова інвестиція у мир та стабільність в регіоні.