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Головна Світ Не лише політичні та військові цілі: хакери з Китаю прагнуть уразити критично важливу інфраструктуру США, - ФБР

Не лише політичні та військові цілі: хакери з Китаю прагнуть уразити критично важливу інфраструктуру США, - ФБР

1 лютого, 2024 четвер
08:13
Світ хакер

Хакери, пов’язані з урядом Китаю, атакують критично важливу інфраструктуру США та готуються завдати "реальної шкоди" політичним, військовим і цивільним цілям

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у комітеті Конгресу США, пише Reuters.

За його словами, водоочисні споруди, електромережі, нафто- та газопроводи, транспортні вузли є одними з цілей хакерських операцій.

"Вони зосереджені не тільки на політичних і військових цілях", - припускає Рей.

Він також підкреслив, що занепокоєння уряду США не було пов’язане з китайськими американцями чи громадянами Китаю в США.

  • Протягом кількох місяців уряд США веде операцію проти широкомасштабної китайської хакерської атаки, яка зламала тисячі пристроїв, що мали доступ до критичної інформації.
Теги:
Китай
Технології
США
хакерські атаки
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