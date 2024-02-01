Не лише політичні та військові цілі: хакери з Китаю прагнуть уразити критично важливу інфраструктуру США, - ФБР

Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у комітеті Конгресу США, пише Reuters.

За його словами, водоочисні споруди, електромережі, нафто- та газопроводи, транспортні вузли є одними з цілей хакерських операцій.

"Вони зосереджені не тільки на політичних і військових цілях", - припускає Рей.

Він також підкреслив, що занепокоєння уряду США не було пов’язане з китайськими американцями чи громадянами Китаю в США.