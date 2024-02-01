Не лише політичні та військові цілі: хакери з Китаю прагнуть уразити критично важливу інфраструктуру США, - ФБР
Хакери, пов’язані з урядом Китаю, атакують критично важливу інфраструктуру США та готуються завдати "реальної шкоди" політичним, військовим і цивільним цілям
Про це заявив директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у комітеті Конгресу США, пише Reuters.
За його словами, водоочисні споруди, електромережі, нафто- та газопроводи, транспортні вузли є одними з цілей хакерських операцій.
"Вони зосереджені не тільки на політичних і військових цілях", - припускає Рей.
Він також підкреслив, що занепокоєння уряду США не було пов’язане з китайськими американцями чи громадянами Китаю в США.
- Протягом кількох місяців уряд США веде операцію проти широкомасштабної китайської хакерської атаки, яка зламала тисячі пристроїв, що мали доступ до критичної інформації.
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