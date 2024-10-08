Неможливо, щоб комуністичний Китай був нашою батьківщиною, — президент Тайваню
Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що комуністичний Китай "абсолютно неможливо" вважати батьківщиною Тайваню, підкресливши в своїй промові те, що влада острова старша
Про це повідомляє CNN.
На концерті напередодні святкування національного Дня Тайваню Лай вказав на ключову історичну розбіжність: "Нещодавно, 1 жовтня, наш сусід, Китайська Народна Республіка, відсвяткувала своє 75-річчя. За кілька днів Китайська Республіка (відома також як Тайвань, - ред.) святкуватиме свій 113-й день народження", - заявив він, зірвавши оплески.
"Тому з погляду віку абсолютно неможливо, щоб КНР стала батьківщиною народу Китайської Республіки. Навпаки, Китайська Республіка може фактично бути батьківщиною громадян КНР, якій трохи більш як 75 років", — сказав він.
Заява Лая прозвучала на тлі зростання напруженості у відносинах з Пекіном, який пообіцяв "возз'єднатися" з Тайванем, у разі потреби, за допомогою сили. Лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно вкотре наголосив, що Тайвань є "священною територією Китаю", тоді як Тайвань залишається самоврядною демократією.
Промова Лая також викликала критику з боку опозиційної партії Тайваню "Гоміндан", а політик Лін Тао звинуватив його в розпалюванні політичної ворожнечі.
Китайський уряд поки не відповів на заяви Лая, але ситуація залишається напруженою, в той час як Тайвань готується до свого національного свята.
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