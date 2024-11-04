Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Особливо важливо для "хитких" штатів": журналіст Гончаренко розповів, за що голосують американці
Ексклюзив

"Особливо важливо для "хитких" штатів": журналіст Гончаренко розповів, за що голосують американці

Марина Клюєва
4 листопада, 2024 понедiлок
20:45
Світ вибори в США

Журналіст Deutsche Welle, який перебуває у Вашингтоні, Роман Гончаренко розповів, за що голосують американці

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Те, що ми бачимо в опитуваннях, то на першому місці два питання, хоча вони, звичайно, пов’язані, це економіка та інфляція. І особливо це важливо для swing states, тобто 7 штатів, де по суті традиційно вирішується доля виборів. Тому що більшість виборців у Сполучених Штатах, більшість штатів голосують десятки років однаково, або за республіканців, або за демократів, і там нічого не міняється, міняється трохи в цих кількох штатах. І от там опитування показують, що економіка на першому місці. Хоча з одного боку, якщо подивитися на статистику, то уряду Байдена вдалося приборкати інфляцію більш-менш, ціни стабілізувати, створити якісь робочі місця. Але, як це часто буває не тільки в Сполучених Штатах, не всі це відчувають. Хтось відчуває, що ціни зросли кілька років тому і залишились на високому рівні, людям дедалі важче фінансувати житло, важко знайти житло", - сказав він. 

За його словами, багатьом американцям подобаються обіцянки Трампа щодо зниження цін на енергоносії, опалення, бензин. 

"Американці - це нація, яка їздить переважно на автомобілях, це величезна країна, ціни на бензин зростають, тобто вони залишаються високими. І от тут багатьом подобається обіцянка Трампа, що він прийде, зніме якісь обмеження на видобування нафти, як він каже: "Будемо свердлити". Він обіцяє, наприклад, знизити витрати родин на енергоносії, на опалення, на машину, знизити вдвічі, і людям це подобається. Коли вони таке чують, вони розуміють: "Звичайно, може, воно так і не буде, але, можливо, щось там мені перепаде". Тобто економіка це головне, що турбує людей", - наголосив журналіст.

Роман Гончаренко зауважив, що тема війни в Україні лунає майже на кожному виступі як Камали Гарріс, так і Дональда Трампа.

"Якщо говорити про тему абортів, що важливо для демократів, то, наприклад, у штаті Пенсильванія, який вважається найважливішим з цих сімох штатів. У Пенсильванії ця тема на 4-5 місці, пенсильванці переживають за стан демократії, це третя чи четверта позиція. Україна… війни згадуються, але окремо Україна не відокремлюється, вона йде в розділі "Війни" в цілому. Тобто це війна в Україні та війна на Близькому Сході, яка, до речі, дуже сильно турбує американців. З одного боку тих, хто підтримує палестинців, з іншого боку тих, хто підтримує Ізраїль, це переважно виборці Дональда Трампа. Але з іншого боку тема України і війни в Україні, вона лунає періодично майже в кожному виступі і Камали Гарріс, і Дональда Трампа. От буквально щойно Трамп виступав в Північній Кароліні, на мітингу за день до голосування і знову казав, повторював свою тезу, що якби він був президентом, то цієї війни б не було, він так якось сказав, що Росія зараз, Володимир Путін займається тим, що вбиває людей, маючи на увазі війну в Україні, але він продовжує мовчати про те, як він збирається цю війну зупиняти", - розповів він.

  • 31 жовтня Леся Вакулюк зазначила, що штат Флорида з середини минулого століття переконливо голосує за республіканців, проте поки що там лідирує демократка.
  • 3 листопада журналістка та ведуча Еспресо Леся Вакулюк, яка наразі перебуває у США, розповіла, що у штаті Пенсильванія розділилися уподобання між кандидатами у президенти, тож до останнього буде невідомо, кого там оберуть.
  • 3 листопада виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко пояснив, що таке "фактор прихованого виборця Трампа", та чи вплине він на цьогорічні вибори в США.
Теги:
Відео
Новини
Україна
вибори
політика
вибори президента
Близький Схід
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Економіка
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
Китай відчуває сильне невдоволення діями Північної Кореї, - дипломат Брайза
Україна-Угорщина
Автор Євген Козярін
2 листопада, 2024 субота
Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 листопада
22:03
безпілотник
Україна та Литва домовилися спільно виробляти безпілотники
21:57
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
21:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словацький президент Пеллегріні відхилив усі прохання громадян долучитися до ЗСУ
20:40
Зеленський
РФ перекинула 11 тис. північнокорейських військових на Курщину, - Зеленський
20:18
Ексклюзив
парламент Молдови
Москва може взяти реванш: ексміністр оборони Шалару про вибори в Молдові
20:03
Коаліція розмінування: Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Гниль "русского міра" оточила зусібіч
19:53
зерно, зернова угода
Українським морським коридором перевезли понад 80 млн тонн вантажів
19:52
Оновлено
Кривбас - Рух, УПЛ
"Зоря" програла ЛНЗ, "Кривбас" втратив очки з "Рухом": результати усіх матчів 12-го туру УПЛ
19:52
Ґрета Тунберг
Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції
19:52
Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого військового заводу в Україні, - Рютте
19:37
кабмін
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про ліквідацію МСЕК
19:34
У Києві відкрилася фотовиставка на підтримку журналістів, які перебувають у полоні РФ
19:32
ДСНС
Удар по Ківшарівці 3 листопада: через обстріли РФ з-під завалів будинку неможливо деблокувати людей
19:20
Інстаграм
Instagram використовуватиме ШІ для викриття справжнього віку підлітків
19:12
На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалися діти, їх госпіталізували
19:00
ЗСУ, мобілізація
У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок
18:58
Оновлено
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
РФ зазнала провалу: Байден, Зеленський та низка світових лідерів привітали Санду з перемогою на виборах у Молдові
18:50
Гривня, 1000 гривень, гроші
Не лише через Дію: в Мінекономіки розповіли, як можна буде отримати "тисячу від Зеленського"
18:50
Ексклюзив
Shahed-136
Україна залежить від китайських постачань комплектуючих так само як Росія, - Defense Express
18:42
Анонс
Via Carpatia 2024: афіша
Українсько-польська зустріч на Via Carpatia: безпека, енергетика, культура
18:41
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
В Україні пошкоджені 1179 памʼяток культурної спадщини через агресію РФ
18:29
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Канада відправила Україні систему ППО NASAMS
18:25
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Мобілізаційний резерв ще є": адвокатка Аніщенко пояснила, кого мобілізують, щоб призвати необхідних 160 тис. людей
18:25
Оновлено
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Києва оголосила про виділення €200 млн для України
18:16
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
У Тбілісі люди знову збираються на протести через результати виборів, - учасник акції Іналішвілі розповів, чого вимагає опозиція
18:13
Зґвалтування у відділі поліції в Кагарлику: Апеляційний суд залишив вирок експравоохоронцям без змін
18:00
OPINION
"Розколота нація?": міф про передвиборчу Америку
17:45
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 млн
17:38
OPINION
Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували
17:36
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко
17:36
У Херсоні під час розмінування загинув вибухотехнік
17:32
Вікторія Рощина
Росіяни затягують процес передання тіла журналістки Рощиної, яка загинула в полоні, – нардеп Юрчишин
17:30
Оновлено
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Головний конкурент Луніна в "Реалі" не зіграє у матчі ЛЧ з "Міланом"
17:08
Андрій Єрмак
Єрмак спростував інформацію про переговори між Україною та Росією
17:07
КНДР, Північна Корея
КНДР звела 11-метрові земляні насипи для блокування зруйновних доріг до Південної Кореї
16:59
Андрій Курков
У Відні бестселер Андрія Куркова "Пікнік на льоду" надрукують накладом 100 тис. і роздадуть безкоштовно
16:53
міни, замінований пляж
З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей, із них 100 – діти
16:38
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 132 боєзіткнення: РФ активізувалася на Лиманському напрямку
16:37
У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати Ощадбанку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV