"Особливо важливо для "хитких" штатів": журналіст Гончаренко розповів, за що голосують американці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що ми бачимо в опитуваннях, то на першому місці два питання, хоча вони, звичайно, пов’язані, це економіка та інфляція. І особливо це важливо для swing states, тобто 7 штатів, де по суті традиційно вирішується доля виборів. Тому що більшість виборців у Сполучених Штатах, більшість штатів голосують десятки років однаково, або за республіканців, або за демократів, і там нічого не міняється, міняється трохи в цих кількох штатах. І от там опитування показують, що економіка на першому місці. Хоча з одного боку, якщо подивитися на статистику, то уряду Байдена вдалося приборкати інфляцію більш-менш, ціни стабілізувати, створити якісь робочі місця. Але, як це часто буває не тільки в Сполучених Штатах, не всі це відчувають. Хтось відчуває, що ціни зросли кілька років тому і залишились на високому рівні, людям дедалі важче фінансувати житло, важко знайти житло", - сказав він.

За його словами, багатьом американцям подобаються обіцянки Трампа щодо зниження цін на енергоносії, опалення, бензин.

"Американці - це нація, яка їздить переважно на автомобілях, це величезна країна, ціни на бензин зростають, тобто вони залишаються високими. І от тут багатьом подобається обіцянка Трампа, що він прийде, зніме якісь обмеження на видобування нафти, як він каже: "Будемо свердлити". Він обіцяє, наприклад, знизити витрати родин на енергоносії, на опалення, на машину, знизити вдвічі, і людям це подобається. Коли вони таке чують, вони розуміють: "Звичайно, може, воно так і не буде, але, можливо, щось там мені перепаде". Тобто економіка це головне, що турбує людей", - наголосив журналіст.

Роман Гончаренко зауважив, що тема війни в Україні лунає майже на кожному виступі як Камали Гарріс, так і Дональда Трампа.

"Якщо говорити про тему абортів, що важливо для демократів, то, наприклад, у штаті Пенсильванія, який вважається найважливішим з цих сімох штатів. У Пенсильванії ця тема на 4-5 місці, пенсильванці переживають за стан демократії, це третя чи четверта позиція. Україна… війни згадуються, але окремо Україна не відокремлюється, вона йде в розділі "Війни" в цілому. Тобто це війна в Україні та війна на Близькому Сході, яка, до речі, дуже сильно турбує американців. З одного боку тих, хто підтримує палестинців, з іншого боку тих, хто підтримує Ізраїль, це переважно виборці Дональда Трампа. Але з іншого боку тема України і війни в Україні, вона лунає періодично майже в кожному виступі і Камали Гарріс, і Дональда Трампа. От буквально щойно Трамп виступав в Північній Кароліні, на мітингу за день до голосування і знову казав, повторював свою тезу, що якби він був президентом, то цієї війни б не було, він так якось сказав, що Росія зараз, Володимир Путін займається тим, що вбиває людей, маючи на увазі війну в Україні, але він продовжує мовчати про те, як він збирається цю війну зупиняти", - розповів він.