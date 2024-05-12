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Пекін прагне зняти з себе відповідальність за те, що робить Москва, - Фейгін

12 травня, 2024 неділя
14:00
Світ росія - китай
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Марк Фейгін, діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат держдуми, відомий відеоблогер, вважає, що позиція Китаю, хоч і непомітно, хоч і не швидко, але трохи коригується

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не скажу, що позиція змінюється: Москва залишається союзником. Але змінюється в сенсі того, що Пекін прагне зняти з себе відповідальність за те, що робить Москва, максимально зняти. Бачите різницю між Іраном і Пекіном? Вони обидва в певному розумінні слова є союзниками Москви. Але Іран – це воєнний союзник, і точно несе відповідальність за дії Москви в Україні, адже їхньою зброєю вбивають українців. Причому це не одне й те саме, що постачає Лондон і Париж, тому що на Москву поширюється ембарго, як на країну-агресорку, до України ще нема жодних обмежень щодо постачань озброєнь. Жодних, тому що це країна-жертва, яка захищається згідно з міжнародним правом.

Пекін насправді робить вибір – у зовнішній політиці, про внутрішню не казатимемо, – саме на користь дотримання міжнародного права. Їм вигідніше дотримуватися цих принципів. І, до речі, в річницю, у лютому 2023 року, та Пекінська декларація стосовно врегулювання, що з 12 пунктів, - так там першим пунктом було дотримання міжнародного права й визнання міжнародно визнаних суверенітету й кордонів України", - зауважив він.

Здається, розпочався процес наближення до Європи Пекіна, вважає Фейгін.

"Блискуче проходив спочатку візит у Пекін Макрона, а зараз візит у відповідь Сі Цзіньпіна в Париж. Обопільний інтерес: бояться приходу Трампа. Трамп налаштований люто антикитайськи. Якщо він у листопаді здобуде перемогу на виборах, то в Європі, яка теж очікує від Трампа ексцентричних дій – стосовно НАТО, стосовно зобов’язань США щодо Європи, - намагаються шукати альтернативних союзників, грати на балансі", - сказав він.

Європа, у східній частині якої вирує війна, - неприйнятна ситуація для економіки, для співпраці, для взаємодії Пекіна, і Парижа, і Брюсселя, додав Фейгін.

"Уся Європа в особі Франції, бо Франція – це зовнішньополітичне відомство всього Євросоюзу, вона відповідає за політику, а Німеччина – за економіку в ЄС. Так традиційно завжди було, тим більше коли Велика Британія пішла з ЄС, то цю роль в ЄС виконує саме Париж. То сьогодні, звісно, вони намагаються домовитися по стратегіях – економічних, інвестиційних, геополітичних з Пекіном. Але важливою умовою з боку Європи, Франції зокрема, відносно Пекіна є «повпливайте на Москву». Європа, у східній частині якої вирує війна, - неприйнятна ситуація для економіки, для співпраці. Неприйнятна абсолютно. Війну треба припинити абсолютно, якщо ми хочемо, щоб від політики чотирирічного правління Трампа, яке насувається, не потерпів ні Пекін, ні Європа", - сказав він.

За його словами, Пекін повільно, можливо неохоче, втрачаючи фінансово, але погоджується на те, щоб обмежити Москву в її використанні – економічному та іншому - Пекіна для ведення війни.

"Мені здається, сигнал Пекін почув. Дивіться самі: Пекін після візиту Блінкена, попри те що загалом візит був прохолодний і з боку Держдепу було публічно заявлено про те, що потрібно дотримуватися санкцій щодо Москви, долучатися до санкцій Пекіну і юридично і по факту, насправді щось уже почало реалізовуватися. Наприклад, російські компанії, які вільно почувалися, робили транзакції через фінустанови Китаю, зараз цих можливостей позбавлені. Або дуже серйозно обмежені, а це ж сірі схеми поставок продукції воєнного й подвійного призначення. Тобто Пекін повільно погоджується на обмеження Москви.

І ми бачимо, що Пекін весь час прагне бути спостерігачем. Як-от на Швейцарську конференцію щодо формули миру, з ініціативи в тому числі Зеленського, збирається приїхати спостерігачем, так і у війні хоче бути як спостерігач, а не представник Москви, у цьому справа", - резюмував Фейгін.

  • Дипломат, експерт-міжнародник Ярослав Войтко вважає, що лише Китай може вплинути на Росію для того, щоб завершити агресію проти України.


     
Теги:
Росія
Китай
ЄС
Франція
Володимир Путін
Війна з Росією
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