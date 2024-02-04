Підписання безпекової угоди між Україною та Німеччиною може відбутися до кінця місяця, - Frankfurter Allgemeine Zeitung
У п'ятницю, 2 лютого, віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що українська делегація розробила "проєкт угоди про двосторонні гарантії безпеки" з німецькою стороною в Берліні. Документ може бути підписаний вже цього місяця.
Про це вона заявила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Стефанішина зауважила, що текст "ще не допрацьований, але в цілому завершений".
Згідно з інформацією з урядових кіл у Берліні, угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.
У виданні зазначили, що ця угода має стати частиною мережі двосторонніх безпекових угод, покликаних підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, поки країна ще не є членом НАТО.
Стефанішина зазначила, що угода з Німеччиною включатиме "необхідні реформи в Україні, фінансову допомогу протягом декількох років, військово-промислове співробітництво та надання сталої військової підтримки з боку Німеччини".
Сторони погодилися, що угода має бути завершена якнайшвидше.
За словами віцепрем'єр-міністерки, з точки зору України, "роль Німеччини стала значно сильнішою" та останнім часом "рішуче" змінилася в позитивний бік.
Вона додала, що дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо початку переговорів про вступ до ЄС у грудні явно справили враження на Київ.
Стефанішина також нагадала, що саме Шольц переконав Орбана "піти на каву" на саміті ЄС перед вирішальним голосуванням, оскільки той міг накласти вето.
- 3 лютого стало відомо, що під час візиту в Київ французької делегації Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди про безпекові гарантії.
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