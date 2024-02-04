Підписання безпекової угоди між Україною та Німеччиною може відбутися до кінця місяця, - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Про це вона заявила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Стефанішина зауважила, що текст "ще не допрацьований, але в цілому завершений".

Згідно з інформацією з урядових кіл у Берліні, угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.

У виданні зазначили, що ця угода має стати частиною мережі двосторонніх безпекових угод, покликаних підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, поки країна ще не є членом НАТО.

Стефанішина зазначила, що угода з Німеччиною включатиме "необхідні реформи в Україні, фінансову допомогу протягом декількох років, військово-промислове співробітництво та надання сталої військової підтримки з боку Німеччини".

Сторони погодилися, що угода має бути завершена якнайшвидше.

За словами віцепрем'єр-міністерки, з точки зору України, "роль Німеччини стала значно сильнішою" та останнім часом "рішуче" змінилася в позитивний бік.

Вона додала, що дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на переговорах з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо початку переговорів про вступ до ЄС у грудні явно справили враження на Київ.

Стефанішина також нагадала, що саме Шольц переконав Орбана "піти на каву" на саміті ЄС перед вирішальним голосуванням, оскільки той міг накласти вето.