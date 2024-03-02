Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Коли зараз у нас блокується кордон з Польщею й величезна кількість вантажів йде через Угорщину, відкривається новий пропускний пункт. І багато речей, які ми зараз бачимо, техніка, от все залишається на полицях наших супермаркетів, магазинів. Те, що не йде через польський кордон, йде через угорський", - пояснює журналіст.

Портников наголосив, що в цьому випадку дії премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана є перевагою.

"Разом із тим Орбан закликає до перемовин, говорить західним країнам, що от ви створюєте умови, коли не можна домовитися про мир, але за великим рахунком зараз Угорщина допомагає Україні не опинитися в складній економічній ситуації - це реальність. І це знову перевага такої країни, як Угорщина, тому що там протест не організуєш, як у Польщі. Тобто організуєш, але потрібно спочатку домовитися з канцелярією прем'єр-міністра, а потім організуєш протест і втратиш своє місце там керівника профспілки, просто за тебе не проголосують більше", - підсумував журналіст.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.