Помер Пол Александер - чоловік, який понад 70 років прожив у "залізній легені"
У віці 78 років помер американський юрист Пол Александер, майже все своє життя він прожив у "залізній легені"
Про це пише Daily Mail.
У 6 років через важку форму поліомієліту Пол Александер залишився паралізованим нижче шиї, а його дихальні функції почав підтримувати апарат "залізна легеня".
Пол дистанційно закінчив школу та здобув ступінь бакалавра та доктора права в Техаському університеті в Остіні. Після цього чоловік працював юристом і навіть подорожував.
Батько зробив Полу спеціальні ручки, пензлики та палички, завдяки цьому він навчився малювати, писати та друкувати. З часом американець навчився дихати за допомогою язика, проте не міг прожити без апарата більше ніж 3 години. Чоловік використовував спеціальне крісло, щоб вирішувати справи поза домом.
У студентські роки батьки коханої Пола Александера заборонили їм одружуватися. Відтоді чоловік мав лише професійні та дружні стосунки.
Після 70-річчя Пол вже майже не міг обходитися без апарата. З 74 років він не сідав у своє крісло, а у 2022-му потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Александер - це людина, яка найдовше прожила з "залізною легенею".
У понеділок, 11 березня, чоловік помер у віці 78 років. Пол Александер пережив обох своїх батьків та брата.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 39
- EUR Купівля 41.93Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе