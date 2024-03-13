Помер Пол Александер - чоловік, який понад 70 років прожив у "залізній легені"

Про це пише Daily Mail.

У 6 років через важку форму поліомієліту Пол Александер залишився паралізованим нижче шиї, а його дихальні функції почав підтримувати апарат "залізна легеня".

Пол дистанційно закінчив школу та здобув ступінь бакалавра та доктора права в Техаському університеті в Остіні. Після цього чоловік працював юристом і навіть подорожував.

Батько зробив Полу спеціальні ручки, пензлики та палички, завдяки цьому він навчився малювати, писати та друкувати. З часом американець навчився дихати за допомогою язика, проте не міг прожити без апарата більше ніж 3 години. Чоловік використовував спеціальне крісло, щоб вирішувати справи поза домом.

У студентські роки батьки коханої Пола Александера заборонили їм одружуватися. Відтоді чоловік мав лише професійні та дружні стосунки.

Після 70-річчя Пол вже майже не міг обходитися без апарата. З 74 років він не сідав у своє крісло, а у 2022-му потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Александер - це людина, яка найдовше прожила з "залізною легенею".

У понеділок, 11 березня, чоловік помер у віці 78 років. Пол Александер пережив обох своїх батьків та брата.