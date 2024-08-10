"Потрібно припинити вогонь": Портников про сприйняття Глобальним Півднем російсько-української війни

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Вони прекрасно розуміють, що це слабкість. І за великим рахунком це відповідає їхньому уявленню про те, що найкращий вихід з цієї ситуації — припинення вогню і розведення військ. Український рейд на Курщину ще раз переконує країни Глобального Півдня в правильності їхнього підходу, що питання не в територіальній цілісності, а в припиненні вогню. Виявляється, що між Росією і Україною, як і між Китаєм та Індією, Пакистаном та Індією, Китаєм та Філіппінами, існують територіальні претензії. Хтось контролює території, які вважаються чужими, і на які претендують кілька країн. У таких ситуаціях треба намагатися знайти політичне рішення проблем", - зазначив він.

З їхньої точки зору все зрозуміло: українські війська знаходяться на території Курської області, яку ми вважаємо частиною Російської Федерації, а російські війська знаходяться на території чотирьох українських областей і Криму, які ми вважаємо частиною України, зазначив Портников: "Що робити? Звичайно, припинити вогонь і почати перемовини. Це зайвий аргумент на користь китайського підходу. Росіяни можуть тепер говорити: “Ось бачите, ми говорили вам, що треба припинити вогонь і почати діалог, а ви не погоджувалися". Тепер вже і на вашій території війна. Ми визнаємо вашу територіальну цілісність, як і територіальну цілісність України. Але що з цим робити? Як цьому завадити? Ніяк. Треба припинити вогонь. Вони саме в такій площині будуть висловлюватись".

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.