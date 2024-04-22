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Прем'єр Папуа Нової Гвінеї обурився через припущення Байдена, що його дядько міг стати жертвою канібалів у Океанії

22 квітня, 2024 понедiлок
17:11
Світ Прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марапе

Прем’єр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе заявив, що його нація не заслуговує, щоб її називали канібалами після припущення Джо Байдена щодо причини зникнення дядька Марапе

Про це пише Reuters.

В офісі прем’єра Папуа Нової Гвінеї заявили, що, коментуючи зникнення безвісти дядька-військовослужбовця Марапе під час Другої світової війни, президент США Джо Байден міг натякнути на причетність канібалів. 

"Байден, мабуть, натякнув, що його дядька з’їли канібали після того, як його літак збили над ПНГ під час Другої світової війни", - йдеться в заяві.

Також Марапе заявив, що його нація не заслуговує на таку назву.

"Зауваження президента Байдена, можливо, були обмовкою, однак моя країна не заслуговує на те, щоб її називали такою", - сказав прем’єр Папуа Нової Гвінеї у заяві.

Також він закликав Байдена прибрати "залишки" війни з дна Тихого океану.

"Я закликаю президента Байдена змусити Білий дім розглянути можливість прибрати ці залишки Другої світової війни, щоб правда про зниклих безвісти військовослужбовців, таких як Емброуз Фіннеган, могла бути розкрита", - йдеться у повідомленні.

  • 16 березня Байден на ланчі з нагоди Дня Святого Патріка назвав Путіна бандитом. У Кремлі обурились.
Теги:
Друга світова війна
Джо Байден
США
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