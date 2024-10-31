Прибрати непорозуміння, узгодити вступ у НАТО: Зеленський заявив про підготовку двостороннього документу з Угорщиною
Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Угорщиною наразі готується двосторонній документ
Про це президент заявив 31 жовтня на Закарпатті, передає Суспільне.
"Сьогодні готується двосторонній документ. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього та історичні. Щоб не порушувати питання меншин", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що частиною двостороннього діалогу та документа є питання безпеки, а саме вступу України в НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення до Альянсу.
"Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо", - додав президент.
Він також зазначив, що Угорщина є однією з країн, хто може частково блокувати План перемоги України. За словами Зеленського, українці пройдуть будь-яку блокаду Угорщини, але "хочеться, щоб Україна йшла до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою".
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що представлений президентом України Володимиром Зеленським План перемоги його лякає й закликав ЄС до перемовин із РФ.
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