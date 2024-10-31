Прибрати непорозуміння, узгодити вступ у НАТО: Зеленський заявив про підготовку двостороннього документу з Угорщиною

Про це президент заявив 31 жовтня на Закарпатті, передає Суспільне.

"Сьогодні готується двосторонній документ. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною та Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього та історичні. Щоб не порушувати питання меншин", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що частиною двостороннього діалогу та документа є питання безпеки, а саме вступу України в НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення до Альянсу.

"Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо", - додав президент.

Він також зазначив, що Угорщина є однією з країн, хто може частково блокувати План перемоги України. За словами Зеленського, українці пройдуть будь-яку блокаду Угорщини, але "хочеться, щоб Україна йшла до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою".