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Огляд

Чи вірять у НАТО, що Київ поверне всі території та чому Трампа звинуватили в расизмі. Акценти світових ЗМІ 1 серпня

Юрій Мартинович
1 серпня, 2024 четвер
10:54
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чи справді Київ готується до мирних переговорів з РФ і на яких умовах, а також чому Дональд Трамп розкритикував коріння й колір шкіри Камали Гарріс і який це матиме вплив на президентські перегони

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 1 серпня.

Українці все більше схильні до мирних переговорів, а в НАТО все менше вірять, що Київ поверне всі території

День Незалежності

Фото: Андріана Стахів

 

У The New York Times написали статтю про те, що все більше українців "готові до мирної угоди, оскільки війна стає все похмурішою". Журналісти пишуть, що більшість українців досі виступає проти передачі будь-якої території Росії, але опитування та нещодавні заяви лідерів країни підкреслюють відчутний зсув у розмові навколо мирних переговорів.

"Дедалі більше розчаровані, все більше українців, схоже, відкриваються для ідеї миру шляхом переговорів, навіть попри те, що вони не розуміють, що це означає. Опитування показують, що більшість українців все ще виступають проти передачі Росії будь-якої території, навіть Кримського півострова, захопленого Росією 10 років тому. Але ці опитування та нещодавні заяви лідерів країни також підкреслюють відчутний зсув у розмові навколо мирних переговорів — від відмови до можливого компромісу", - пишуть у The New York Times.

У виданні відзначають, що постійна підтримка Заходу виглядає непередбачуваною, особливо, якщо Дональд Трамп повернеться у Білий дім у листопаді. А Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні, якщо буде прийнято запропонований нею бюджет на 2025 рік.

"Міжнародний тиск зростає на Україну та Росію, щоб вони прийшли до якоїсь угоди, хоча експерти погоджуються, що жодна сторона не готова. Бар’єри для будь-якого врегулювання величезні: Росія окупувала близько 18% території України, включаючи Крим", - додають у The New York Times.

Росія поки що ухилялася від участі у другому мирному саміті. Але останніми тижнями Кремль також сигналізував, що він може розпочати переговори, навіть якщо Київ не виконає червневих вимог Путіна. Попри це, багато західних чиновників і аналітиків сумніваються, чи готовий Путін вести переговори про щось інше, крім мирної угоди на його умовах.

Ключовий радник Зеленського минулого тижня сказав, що укладання угоди з Путіним зараз схоже на підписання "угоди з дияволом". І якщо опитування Київського інституту показало втричі більше людей, які готові поступитися землею заради миру, воно також виявило, що 55 відсотків українців виступають проти будь-яких територіальних поступок.

А німецьке Welt написало про "похмуру реальність України, про яку інсайдери НАТО хочуть говорити лише анонімно".

У виданні стверджують, що у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі "вже майже ніхто не сподівається, що Україна поверне втрачені території, але про це ніхто не хоче говорити – принаймні офіційно".

Тим часом Україна, здається, таки отримала перші після тривалого очікування винищувачі F-16. Про це написали у Bloomberg з посиланням на свої анонімні джерела.

"Перша поставка винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, який може підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати атаки Росії", - відзначають у виданні.

Однак незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які навчалися разом із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу використати бойові літаки чи процес займе більше часу, кажуть джерела Bloomberg.

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Трамп сказав, що Гарріс не темношкіра, але це не додало йому полярності серед темношкірого населення США

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

 

Світові ЗМІ також обговорювали конфуз пов'язаний з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, який виник під час розмови з журналістами. Як відзначає BBC, експрезидент Трамп поставив під сумнів расову приналежність віцепрезидентки Камали Гарріс під час гарячої дискусії на з'їзді темношкірих журналістів.

Трамп неправдиво стверджував, що ймовірний кандидат від Демократичної партії не наголошувала на своїй азіатсько-американській спадщині донедавна, коли, за його словами, "вона стала темношкірою людиною".

"Я не знав, що вона чорна, доки кілька років тому вона не почорніла, і тепер вона хоче, щоб її знали як чорну ", — сказав він на конвенції Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго в середу. "Тож я не знаю - вона індіанка? Чи вона чорна?"

У відповідь Гарріс сказала, що слова Трампа були "тією самою старою виставою розколу... і неповаги".

"Американський народ заслуговує на краще", - сказала вона на зустрічі у Х'юстоні. "Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас — вони є важливим джерелом нашої сили".

Британці додають, що Гарріс є першою темношкірою віцепрезиденткою Америки азійського походження, батьки якої народилися в Індії та на Ямайці. Вона відвідувала Університет Говарда, історично – це чорношкірий університет, і приєдналася до переважно темношкірого жіночого товариства Альфа Каппа Альфа. Вона стала членом Black Caucus Конгресу після того, як увійшла до Сенату в 2017 році.

Твердження Трампа також викликали гарячу розмову з кореспондентом ABC News Рейчел Скотт, однією з модераторів заходу в Чикаго.

"Я поважаю будь-кого", - сказав республіканець, маючи на увазі расову приналежність Гарріс. "Але її, очевидно, ні, тому що вона була індіанкою всю дорогу, а потім раптом вона зробила поворот і стала чорною людиною".

У The Washington Post написали, що ця ситуація завадить сподіванням кампанії Трампа відштовхнути чорношкірих виборців, які традиційно підтримують демократів.  

"Колишній президент роками виступав із запальними, а часом і расистськими зауваженнями про темношкірих американців, які викликали широке засудження. У середу він швидко почав оборонятися, коли його попросили відповісти на них, назвавши запитання "грубими" та "огидними", - пишуть американські журналісти.  

У The New York Times написали, що "зухвалість Трампа, білого чоловіка, який ставив під сумнів, наскільки темношкіра жінка справді належить Чорній Америці, стала особливо запальною".

"Як і багато інших провокаційних заяв Трампа, у коментарях висловлювалося кілька тривожних ідей одночасно, і всі вони були певною мірою відкриті для тлумачення: він мав на увазі, що Гарріс обманює виборців і обирає свою ідентичність заради політичної вигоди. … І це нагадує потворну історію в цій країні, в якій біла Америка часто оголошувала расові категорії, які визначають громадян, і прагнула визначати, хто як може себе називати", - додають у виданні.

Теги:
Статті
Новини
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
вибори у США
F-16
Камала Гарріс
переговори з РФ
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