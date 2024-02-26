Кількість загиблих українців на фронті, допомога від валлійських шахтарів та мистецька реальність воєнної України. Акценти світових ЗМІ 26 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 лютого.

Зеленський назвав число загиблих українських бійців на війні

Фото: Юрій Дячишин/AFP

Однією з найважливіших тем за останню добу стала пресконференція президента України Володимира Зеленського, на якій він назвав кількість загиблих українських військових вперше за період повномасштабного вторгнення. Зокрема у POLITICO пишуть , що назване число можна порівняти з цифрою в 315 000 російських військових, вбитих або поранених , озвученою високопоставленим чиновником Міністерства оборони США на початку цього місяця. Цифри неможливо було перевірити незалежно.

Своєю чергою у CNN наголосили, що відповіді Зеленського прозвучали в той момент, коли його країна стикається з невдачами на полі бою та намагається отримати більше допомоги від своїх західних партнерів. У Сполучених Штатах законопроєкт про іноземну допомогу залишається в глухому куті в Палаті представників республіканцями-ізоляціоністами. Так український лідер заявив, що його країна розраховує на дії Конгресу.

"Вони знають, що нам потрібна їхня підтримка", — сказав Зеленський.

Журналісти також пишуть, що протягом усієї повномасштабної війни Київ називав, скільки солдатів було вбито. Колишній міністр оборони України Олексій Резніков у червні заявив, що, на його думку, з лютого того ж року було вбито десятки тисяч українців. Через два місяці Валерій Залужний, який тоді був головою Збройних сил України, заявив, що було вбито 9 тисяч військових.

За оцінками американських чиновників, було вбито близько 70 тис. солдатів і ще майже вдвічі більше поранено.

Разом з тим, The Washington Post акцентує на тому, що "минулого року цифри значно зросли, оскільки Україна боролася проти російських військ, а кілька битв зайшли в глухий кут."

Київ ретельно охороняє дані про жертви, щоб не підірвати моральний дух суспільства, і цифри, надані Зеленським у неділю, неможливо перевірити незалежно. Президент також стверджував, що Росія зазнала 500 000 втрат, включаючи 180 000 військових, убитих у бою.

Оприлюднений документ Пентагону під грифом "цілком таємно" від 21 лютого 2023 року включав оцінку втрат військових під час війни. За словами офіційних осіб США, було вбито від 15 500 до 17 000 українських військових, а ще від 106 500 до 110 500 отримали поранення. За тією ж оцінкою було вбито від 35 000 до 42 500 російських солдатів і від 150 500 до 177 000 було поранено. Ці цифри збігалися з оцінками західних офіційних осіб, які заявили, що, ймовірно, понад 200 000 російських солдатів були вбиті або поранені."

Україна стикається з тиском, щоб набрати нових солдатів і дозволити іншим, виснаженим після інтенсивних боїв, демобілізуватися. Тисячі поправок були внесені до запропонованого парламентом закону про мобілізацію, і зараз триває перевірка, щоб визначити військових, які були мобілізовані, але досі не служили на фронті. Крім того, в медіа додають, що в розмові з журналістами в кулуарах конференції начальник військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що невелика кількість українських військових залишилася в Авдіївці під час відступу минулих вихідних, але спростував повідомлення про те, що загальна кількість сягає сотень або сотень тисяч військ. Допомога з 1984-го Фото: Група шахтарів із південного Уельсу/BBC BBC BBC опублікувало текст під заголовком "Війна в Україні: Уельські шахтарі в країні, щоб віддячити за допомогу 1984 року". Автори розповідають історію українського шахтаря Василя Яворського, який пожертвував свою зарплату страйкуючим валлійським шахтарям у 1984 році. Зараз валлійці вирішили віддячити чоловікові. Громади Уельсу, які постраждали від страйку шахтарів у 1980-х роках, отримали вкрай необхідну підтримку з боку колишнього Радянського Союзу та з усього світу. Через два роки після вторгнення російських військ конвой постачає таку необхідну допомогу шахтарям, які воюють на передовій. В Україні наразі сотні, якщо не тисячі шахтарів воюють на передовій у війні проти Росії. Уейн Томас, який організував поїздку, сказав, що "ніколи не забував" про підтримку українських шахтарів під час страйків. "Я був одним із тих, хто страйкував 40 років тому. Тоді я був молодим чоловіком, мав дружину та дитину", — сказав голова Національної профспілки гірників у південному Уельсі Томас. У 1984 році шахтарі з усього світу, включаючи Україну, Німеччину, Італію, прибули до Британії, щоб підтримати страйк. Одним із тих, на кого вплинув їхній візит до Великої Британії, був Михайло Волинець, нині президент незалежної Спілки шахтарів України, який вітав уельський конвой у Києві. Він сказав, що розмова з британськими шахтарями про їхню боротьбу під час візиту в середині 1980-х років змусила його зрозуміти, що він "живе в країні без правди". Він досяг успіху в 1989 році, очоливши страйк понад мільйона шахтарів у СРСР, який передував розпаду Радянського Союзу. "Ми вдячні, що ви стоїте з нами, ми вдячні, тому що ви шахтарі, сміливі люди, які не бояться приїхати в країну, де ви можете втратити життя", - додав він. Мистецтво, яке відображає війну в Україні Фото: Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова На The Guardian На The Guardian опублікували колонку під назвою: "Мистецтво показує сюрреалістичну реальність воєнної України так, як це ніколи не могли зробити новини". Авторка пише, що агресія Росії – це подія приголомшливого масштабу в житті кожної окремої людини в Україні, а також в житті інших країн. Війна йде не лише на передовій, але й у домівках та серцях. Смерті оплакують, а люди змушені відмовитися від таких буденних речей як кохання чи дитячі шкільні будні. "Чого ми не бачимо в заголовках новин, так це розмов за кухонним столом – сім’ї обговорюють, наприклад, скільки пального їм знадобиться, якщо їм раптом доведеться тікати до Варшави", - сказав доцент кафедри української та східної Європейської культури Уіллем Блекер

Щоб наблизитися до відчуття та фактури війни, якою вона живе за лінією – і за вхідними дверима – необхідно звернутися до творчості українських художників, письменників, драматургів і режисерів.

Авторка наводить приклад п’єси Наталки Ворожбит "Винеси сміття, Саша". Написана у 2014 році, історія розповідає про сім’ю, яка переживає смерть на війні на Донбасі Саші - батька та чоловіка.

П'єса починається після його смерті, його присутність спочатку є портретом на стіні. Тоді привид чоловіка починає говорити.

"Британська письменниця Дебора Леві одного разу описала, що людська "реальність" полягає не лише у зовнішньому світі, який займається своїми раціональними справами, але й у нашій уяві, думках і фантазіях, які також є реальними подіями в нашому житті. Завдяки нашим мріям і мріям ми можемо подорожувати в часі, розмовляти з мертвими та звертатися до них. Такі речі не є матеріалом для тверезих репортажів чи випусків новин, але настільки ж змістовні, що й територія мистецтва".

Минулого року було помічено новий поворот в українському театрі. Деякі драматурги використовували комедію у своїй творчості, деякі фентезі, деякі - навіть форми наукової фантастики. Драматург Оксана Гриценко розповіла, що пише п’єсу про повалені пам'ятники Пушкіну, який повертається живим, щоб приєднатися до російської армії.

Коли життя перевертається з ніг на голову, сюрреалістичність і метафори можуть бути єдиним точним способом виразити ситуацію. Подібним чином процвітає поезія в Україні: це засіб, здатний висловити, як насильство вибухає сенсом; як він врізається в і розплутує послідовність сюжетів життя окремих людей.

Згадує колумністка і Мстислава Чернова, який "заштовхує глядача прямо в обложене місто". Українська поетеса Галина Крук нещодавно написала вірш, який нещодавно переклали на англійську мову. Він починається з розгляду сцени нещодавнього жаху та смерті.

"Ці твори мистецтва також є свідками досвіду та основ культурної пам’яті. Це теж війна", - підсумовує авторка.