Таким чином, парадокс мирних переговорів в Україні полягає в тому, що Європа водночас слабка і незамінна. Завданням Трампа буде звести це коло у квадрат.

Європі бракує генерального плану на випадок нового світового безладу Дональда Трампа

Марк Рютте

Марк Рютте, Фото: gettyimages

Разом з тим, журналісти Politico пишуть, що повторна заява Хегсета в четвер про те, що Білий дім бачить амбіції комуністичного Китаю як головну глобальну загрозу, що змушує США скоротити участь у безпеці в Європі, було частиною, яка активізувала союзників по НАТО під час зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.

Виступаючи перед журналістами після дводенної зустрічі в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував применшити побоювання, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі. Відповідаючи на запитання про американські війська в Європі, Хегсет сказав журналістам у четвер, що "ми не залишаємо наших союзників у Європі".

Разом з тим, Хегсет зазначив, що США залишаються відданими положенням про взаємодопомогу НАТО, відомому як стаття 5, але додав, що союзники повинні дотримуватися менш обговорюваної статті 3, яка говорить, що члени НАТО повинні бути достатньо готовими до протистояння кризі. 

Країни, що межують з Росією, які є найбільш вразливими до майбутньої атаки з боку Москви, все ще сподіваються, що США підтримають їх, якщо Путін таки вирішить захопити територію НАТО.

Розмови Трампа з Путіним збентежили європейських союзників. Головний дипломат ЄС Кая Каллас виявила набагато жорсткіший тон, засудивши розмову Трампа з Путіним та заявивши, що будь-яка угода щодо майбутнього України, укладена без участі Європи, не буде результатом.

Але виявляється, що європейці фактично були відсторонені. Наприклад, Трамп нібито не розповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про свої плани. 

За словами чиновника ЄС, який отримав анонімність, цей тиждень лише показує, до якої міри США зараз нехтують Європою.

"Протягом десятиліть європейці, як хороші васали США, вимагали певної пристойності в тому, як до них ставилися, принаймні публічно, як до статті феодального договору. Трамп в це не вірить і поклав край цим ритуалам. Це грубе пробудження до жорстокого сучасного світу", - сказав чиновник.