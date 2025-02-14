Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 лютого.

Присутність "європейських чобіт" в Україні може бути найскладнішим проханням Трампа

Дональд Трамп, Фото: gettyimages

The Washington Post пише, що питання, чи буде Зеленському місце за столом переговорів, залишається відкритим. Два місяці тому Трамп сказав Зеленському та президенту Франції Еммануелю Макрону, що європейські війська знадобляться для забезпечення припинення вогню, якщо і коли воно буде досягнуто. Його новоспечений міністр оборони Піт Хегсет повторив цю вимогу, заявивши, що гарантії безпеки для блокування мирної угоди мають підтримувати боєздатні європейські та неєвропейські війська.

Тут є два чітких повідомлення. Одне полягає в тому, що потужні гарантії безпеки Заходу для Києва є реалістичною відправною точкою, враховуючи список агресії та неоімперських амбіцій Путіна. Інше полягає в тому, що відправляти солдатів у небезпеку ляже на тягар Європи, а не Вашингтона, якщо континент зможе зібрати кошти, зброю та політичну рішучість, щоб це зробити.

Більшості європейських збройних сил все ще не вистачає базових можливостей, необхідних для ведення сучасної війни, не кажучи вже про засоби для розгортання сил, які ймовірно стримають майбутню російську агресію в Україні.

Крім того, вимагаючи, щоб Європа взяла на себе провідну роль у стримуванні майбутньої російської агресії в Україні — маючи на увазі сили, які налічуватимуть мінімум від 50 000 до 100 000 військових, — Трамп замовчує той факт, що європейські сили були б майже безсилі без координації, розвідки, матеріально-технічного забезпечення, спостереження та технологій США.

Зокрема, вимога Трампа до європейських країн - їхня присутність в Україні може виявитися найважливішою і найскладнішою з усіх. Вона передбачає колосальний рівень нових військових витрат, які зруйнують щедру європейську систему соціального захисту, призведуть до зростання боргу до неприйнятного рівня і створять титанічні політичні проблеми для будь-якого чинного уряду.

У Трампа є чимало карт. Він може послабити або посилити санкції проти Москви. Він може зберегти або перекрити потік зброї з Вашингтона в Україну. Він міг би навіть переконати Китай використати свій значний вплив на Кремль, щоб спонукати Росію піти на поступки. Б ез західних сил, розгорнутих для гарантування безпеки України, Київ справедливо розглядатиме будь-які мирні обіцянки від Путіна як нікчемну прелюдію до майбутньої російської агресії.