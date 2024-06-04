Путін залучає Медведчука для підкуплення політиків ЄС, а Росія знищила в Україні понад 700 шкіл. Акценти світових ЗМІ 4 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 червня.

РФ посилила кампанії дезінформації напередодні виборів до Європарламенту

Фото: gettyimages

Увага світових ЗМІ все більше прикута до виборів у Європарламенті, які стартують цього тижня. Зокрема, у The Bloomberg написали, що загроза зі сторони Росії ставить безпеку на перший план у виборах до Європарламенту.

Війна в Україні, яка триває вже третій рік, викликає побоювання від країн Балтії до Молдови, що Росія спробує використати вразливість Європи. Посилення прокремлівських кампаній дезінформації мають на меті сприяти зростанню ультраправих політиків у Європі. Щобільше, влада Польщі стверджує, що Росія та її союзник Білорусь використовують мігрантів як зброю.

Протягом кількох місяців з кінця 2021 року територія останнього пралісу та боліт Європи стала ареною спроб десятків тисяч мігрантів без документів потрапити до ЄС. Попередній польський уряд поставив сталевий паркан, щоб спробувати їх зупинити. Останніми тижнями знову почала збільшуватися кількість спроб прориву кордону. Прем’єр Туск сказав, що мігранти були переважно з Ємену, Сомалі, Афганістану, Сирії та Ірану та мали візи, видані Росією.

Зараз влада Польщі роздумує над тим, щоб ще більше зміцнити кордон з кількома рівнями перешкод, проєкт назвали "Східний щит" і його вартість - 2,5 млрд доларів. Зростання кількості військових на прикордонній туристичній території зменшує потік людей в ці місця. Відповідно, місцеві мешканці незадоволені цим, хоча й розуміють, що безпека – це першочергова річ.

Більш детально про це написали в Politico. В Естонії, Латвії та Польщі жителі поблизу російського кордону кажуть, що війна зруйнувала їхні засоби до існування та зруйнувала почуття безпеки. Вони переповнені постійними повсякденними нагадуваннями про агресію Росії та живуть з вічним страхом, що на них можуть напасти.

"Від північного краю Норвегії до узбережжя Чорного моря, через Фінляндію, Прибалтику та Польщу опускається нова залізна завіса у вигляді колючого дроту та огорожі. На відміну від південно-східної частини цих кордонів через Україну, ця ділянка території все більше стає зоною так званої сірої зони конфлікту. Агресія у вигляді кібератак, викрадень і диверсій з боку Росії посилюється вже понад десять років", - кажуть у виданні.

Тим часом Росія все більше накопичує готівки в кишенях ультраправих політиків у Європі, пишуть у The Washington Post. Зокрема, мова йде про викритий проросійський празький сайт "Голос Європи", який направляв сотні тисяч євро ультраправим політикам.

"Організацію використовували для передачі сотень тисяч євро — до 1 мільйона на місяць десяткам ультраправих політиків у більш ніж п’яти країнах, щоб насаджувати кремлівську пропаганду в західних ЗМІ, що мало б посіяти розкол у Європі та зміцнити позиції проросійських кандидатів на виборах до Європейського парламенту цього тижня", - пише The Washington Post.

Офіційні особи описали російську операцію як одну з найамбітніших, здійснених Кремлем у Європі в його спробах підірвати підтримку України та створити розбіжності в трансатлантичному альянсі. Попередні підтримувані Кремлем таємні дії включають спробу об’єднання крайніх правих і ультралівих у Німеччині, розпалювання внутрішніх розбіжностей у Франції та саботаж у Польщі, повідомляє The Washington Post.

Внутрішні кремлівські документи, отримані однією з європейських спецслужб, показують, що "Голос Європи" був частиною кампанії впливу, створеної Кремлем у тісній координації з Віктором Медведчуком, союзником Путіна, який до вторгнення Росії в Україну очолював промосковську опозиційну партію в Україні.

"В Україні зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зруйнували чотири рази"

Фото: The New York Times

У The New York Times написали лонгрід, де детально проаналізували, наскільки постраждала територія України від російської агресії. "Ми проаналізували кожну будівлю по всій Україні, яка була пошкоджена або зруйнована після нападу Росії два роки тому", - кажуть американські журналісти, які у графіці показали, як кожен регіон постраждав.

За їхніми словами, використовуючи детальний аналіз супутникових даних, отриманих за роки, вони створили записи про кожне місто, кожну вулицю, кожну будівлю, яка була зруйнована. Висновок простий: навіть якщо війна закінчиться завтра, у багатьох місцях не буде до чого повертатися.

"Небагато країн після Другої світової війни зазнали такого рівня руйнувань. Кожен бій, кожне бомбардування, кожен ракетний удар, кожен спалений будинок залишили свій відбиток на багатьох лініях фронту протягом понад двох років. В Україні зруйновано більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені зруйнували чотири рази. Частини України, віддалені за сотні миль одна від одної, виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни чи Газа після пів року бомбардувань", - кажуть у The New York Times.

Аналіз показує, що понад 900 шкіл, лікарень, церков та інших установ було пошкоджено або зруйновано, хоча ці об’єкти прямо захищені Женевськими конвенціями. Однак журналісти додають, що ці оцінки є консервативними, а "справжній масштаб руйнування, швидше за все, буде ще більшим".