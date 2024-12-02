Росія просувається на сході України, а Зеленський хоче "працювати безпосередньо" з Трампом над припиненням війни. Акценти світових ЗМІ 2 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 грудня.

Росія просувається вперед на сході України

Фото: Генштаб

Російські війська наближаються до двох опорних пунктів. Падіння міст може прокласти шлях до захоплення південної частини Донецької області, повідомляє The New York Times із посиланням на аналітиків.

Російські війська на сході України захопили щонайменше 10 сіл і населених пунктів приблизно за стільки ж днів. Москва повільно, але впевнено просувається вперед, що посилює тиск на українську владу, щоб вона почала переговори про припинення вогню, відзначає NYT.

Ситуація виглядає особливо нестабільною для українських військ на Донеччині де росіяни наближаються до двох останніх опорних пунктів у південній частині регіону, згідно з аналізом, проведеним групою DeepState. Падіння цих опорних пунктів, Курахового і Великої Новосілки, може прокласти шлях до захоплення території Росією, кажуть експерти.

Зараз Росія зосередила свої атаки на півдні регіону, шукаючи слабкі місця в українських лініях і атакуючи з багатьох напрямків, не залишаючи українським військам іншого вибору, окрім як відступити.

"Це справді найскладніша ситуація за майже три роки війни", – відзначив командир третьої штурмової бригади Андрій Білецький, говорячи про загальний стан на полі бою.

З літа цього року російські війська просунулися в Донецькій області темпами, небаченими з 2022 року, захопивши сотні кілометрів території. Разом з тим експерти кажуть, що ситуація хоч і складна, але не катастрофічна для України, оскільки Росія ще не досягла жодного великого міста в цьому регіоні.

Однак, зауважує NYT, занепокоєна своїми втратами, українська влада розглядає можливість початку мирних переговорів з Москвою, яка вимагає, щоб вона змогла утримати свої здобутки в Україні.

В інтерв'ю Sky News, опублікованому в п'ятницю, президент України Володимир Зеленський припустив, що спосіб зупинити "гарячу фазу" війни – це дозволити Україні вступити в НАТО і взяти під захист військового альянсу землі, які вона контролює. Після цього Київ спробує повернути окуповані Росією території "дипломатичним шляхом", сказав він. У виданні підкреслюють, що це була одна з найчіткіших поступок Зеленського.

Члени НАТО досі не надавали Україні запрошення приєднатися до альянсу під час війни, побоюючись, що це зробить альянс активним учасником бойових дій. Перспективи здаються ще більш туманними після вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, оскільки його команда сигналізує про небажання підтримувати членство України в Альянсі в найближчому майбутньому.

Російський наступ на сході також, ймовірно, ускладнить будь-які дискусії щодо пропозиції Зеленського, особливо щодо території, яка потрапить під захист НАТО, оскільки Москва відколює її день за днем. Зараз Курахове ризикує опинитися в кліщах, оскільки російські війська наступають з півночі та півдня і вже вийшли на його східні околиці.

"Годинник вже цокає. Пройдуть не тижні, можливо, лише дні, перш ніж місто доведеться залишити, – заявив український військовий експерт Іван Ступак, зазначивши, що майже 70% Курахового перебуває в оточенні.

Російські війська також наступають на місто Велика Новосілка на півдні від Курахового. Центр оборонних стратегій, незалежна українська дослідницька організація, заявив, що це місто є критично важливим логістичним центром для українських військ, однією з відправних точок для південного контрнаступу України минулого літа.

Російський наступ на півдні Донеччини також зміцнив логістичні шляхи Москви до величезного сухопутного коридору, який вона захопила на півдні України. Ця перевага може сприяти наступальним операціям у прилеглих районах, наприклад, у Запорізькій області, де українські офіційні особи попереджають, що Росія нарощує сили, готуючись до потенційного нового наступу.

Тим часом нещодавнім позитивним моментом для України стало продовження оборони території, яку вона захопила влітку цього року в західній Курській області Росії – території, яку Зеленський розглядає як потенційний козир у переговорах з Москвою. Хоча за кілька місяців Росії вдалося відвоювати щонайменше третину території Курської області, нещодавні контратаки, спрямовані на витіснення українських військ, не досягли значного прогресу, згідно з картами поля бою, створеними на основі супутникових знімків і відеозаписів бойових дій.

Керівник Центру досліджень військового права Олександр Мусієнко заявив, що українським військам вдалося стабілізувати свої фланги в цьому районі та убезпечити логістичні лінії, що ведуть назад в Україну. Але він застеріг, що Росія може активізувати зусилля з відвоювання цієї території, потенційно розгорнувши додаткові війська, в тому числі з Північної Кореї.

Зеленський хоче "працювати безпосередньо" з Трампом над припиненням війни

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче працювати "напряму" з новообраним президентом США Дональдом Трампом і відкритий до його ідей, підкресливши прагнення Києва зберегти свого найважливішого союзника, оскільки Росія посилює свої атаки, пише CNN.

"Звичайно, ми будемо працювати з Трампом. Я хочу працювати з ним безпосередньо, – сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News, додавши, що він не хоче, щоб люди з оточення Трампа "руйнували" їхнє спілкування. – Я хочу ділитися з ним ідеями і хочу почути від нього його ідеї".

Сполучені Штати є найбільшим постачальником військової допомоги Україні, і Київ чітко усвідомлює, що йому потрібно зберегти прихильну позицію Трампа, щоб забезпечити собі підтримку в майбутньому.

Зеленський охарактеризував свої розмови з Трампом під час візиту до Нью-Йорка у вересні як "теплі, добрі, конструктивні". Він сказав, що ці дискусії були "важливим першим кроком", але потрібні більш детальні переговори, "поки ми не матимемо реального плану, де Україна буде сильною".

До перемоги на виборах Трамп неодноразово заявляв, що російсько-українська війна не розпочалася б, якби він був президентом. Він також пообіцяв закінчити війну, іноді навіть стверджуючи, що зупинить багаторічний конфлікт ще до того, як вступить на посаду. У липні він заявив, що може врегулювати конфлікт за один день, не пропонуючи подальших подробиць.

Коментарі Зеленського з'явилися в той час, коли масштаб і гострота конфлікту зростають, а Москва все частіше використовує неядерні балістичні ракети. У п'ятницю Путін погрожував завдати нового удару по Україні. Він також похвалив Трампа, назвавши його "розумним і досвідченим" політиком, здатним знаходити "рішення".

Зеленський підкреслив, що американські та європейські союзники України повинні краще екіпірувати більшу кількість її солдатів і надати більше винищувачів. Він додав, що східний фронт країни, де Москва швидко просувається вперед, "залежить від кількості оснащених бригад" і протиповітряної оборони.

Відповідаючи на запитання Sky News, чи розглядає Україна можливість передачі частини території Росії в обмін на членство в НАТО, Зеленський сказав, що таке рішення теоретично могло б допомогти закінчити війну, але це суперечило б Конституції України.

"Запрошення (до НАТО) має бути надане Україні в межах її міжнародно визнаного кордону. Ви не можете дати запрошення лише одній частині країни. Ви не маєте права визнавати окуповану територію територією Росії", – сказав він.

Зеленський давно закликає до безумовного вступу України в НАТО, але малоймовірно, що країна буде прийнята до військового альянсу до закінчення війни. Під час інтерв'ю Зеленський підтвердив свою позицію, що членство в НАТО наразі є єдиним шляхом до перемоги. Він зізнався, що боїться, що Україна може програти війну і, зокрема, втратити незалежність свого народу.