Росіян заманюють воювати захмарними зарплатами, а Путін знову лякає НАТО війною. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 жовтня.

Співпраця Росії та Північної Кореї виходить на новий рівень

Міжнародні медіа продовжують обговорення участі військ КНДР на боці РФ у війні з Україною. У Der Spiegel написали, що Північна Корея поставила Росії зброю на мільярди доларів.

Згідно з недавнім дослідженням, КНДР поставила РФ зброю на суму до 5,5 мільярдів доларів. Можливе введення військ в Україну може ще більше збільшити доходи режиму, відзначають у виданні.

"Північна Корея не публікує даних про експорт своєї зброї, що робить більш точну оцінку практично неможливою. У своїх звітах південнокорейська спецслужба спирається, серед іншого, на супутникові фотографії, які використовує для моніторингу постачань з допомогою суден між Північною Кореєю та Росією. Відповідно, Північна Корея підтримує російську армію насамперед артилерійськими снарядами та ракетами малої дальності", - пишуть у Der Spiegel.

У The New York Times відзначають, що одним з актуальних питань для Сполучених Штатів та їхніх союзників в Азії є те, що президент Росії Володимир Путін міг дати Північній Кореї в обмін на війська КНДР, які почали прибувати в РФ.

"Хвилювання полягає в тому, що за свої послуги лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може отримати якусь значну військову допомогу. Офіційні особи та експерти кажуть, що Кім прагне покращити радіус дії своїх міжконтинентальних балістичних ракет і продемонструвати, що вони здатні вражати американські міста. Для Путіна переваги очевидні. Оскільки з початку війни понад 600 тисяч російських військових було вбито або поранено, йому потрібно більше людей, щоб годувати свою військову машину. Але він також не хотів би витрачати політичний капітал на інший масштабний призов", - пишуть американські журналісти.

Путін думає, як відповісти НАТО, якщо Україна битиме ракетами вглиб РФ

Фото: reuters





У Politico пишуть, що диктатор Росії Володимир Путін попередив – міністерство оборони країни розробляє стратегію, як реагувати, якщо Захід допоможе Україні завдавати ударів ракетами дальнього радіуса дії вглиб Росії.

Під час інтерв'ю на російському державному телебаченні Путін сказав, що поки що рано говорити, як саме Росія протистоятиме такому кроку, але Москва повинна буде відповідати належним чином.

У російському Міноборони "думають, як відповісти на можливі дальні удари по території Росії", сказав Путін. "Пропонується низка відповідей", - додав він.

"Коли війна в Україні наближається до своєї третьої річниці, російські офіційні особи кажуть, що зараз вона вступає в найнебезпечнішу фазу. І останніми тижнями Москва сигналізувала НАТО та союзникам, що якщо вони дозволять Україні завдати удару вглиб Росії ракетами, поставленими із Заходу, тоді Кремль вважатиме це великою ескалацією. Минулого місяця Путін заявив, що такий крок означатиме "безпосередню участь країн НАТО у війні в Україні", - відзначають у Politico.

Росіян заманюють воювати зарплатами в десятки тисяч доларів

Між тим економіка РФ, хоч і на межі, але здатна годувати військові апетити Путіна ще кілька років. Такий висновок зробили у The Washington Post. "Величезні витрати Путіна на війну перегрівають економіку, але він має ресурси, щоб продовжувати це робити", - підсумовують журналісти.

На думку економістів, з якими поговорили у виданні, Росія може дозволити собі фінансувати свою війну в Україні ще кілька років через величезні надходження від нафти та провал санкцій Заходу, зокрема, обмеження цін на нафту, встановлене країнами Великої сімки, які не змогли скоротити дохід від російської нафти.

"Економіка "перегрівається" частково через потребу Путіна щомісяця замінювати 20 тисяч солдатів, убитих або поранених, відповідно до втрат, повідомлених Інститутом вивчення війни в червні. Російські регіональні губернатори виплачують нечувані бонуси, щоб залучити солдатів. Нещодавно Бєлгород побив рекорд із бонусом у 31 200 доларів. Робоча сила та виробничі потужності економіки "майже вичерпані", попередила в липні глава Центрального банку РФ", - пишуть у The Washington Post.

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