США посилять українську ППО, призупинивши експорт до союзників, а Путін робить попередження Південній Кореї щодо зброї для України. Акценти світових ЗМІ 21 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 червня.

США посилять українську ППО, призупинивши експорт до союзників

Сполучені Штати призупинять запланований експорт сотень боєприпасів протиповітряної оборони своїм союзникам і партнерам і перенаправлять їх в Україну. У Білому домі охарактеризував цю зміну як "важке, але необхідне рішення", оскільки військова і цивільна інфраструктура України зазнає безперервних російських бомбардувань, повідомляє The Washington Post.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що таке рішення вплине головним чином на постачання ракет-перехоплювачів Patriot і NASAMS.

"Ми, безумовно, поінформували всі країни, яких це стосується, про те, що робимо цей надзвичайний крок, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб мінімізувати будь-який негативний вплив, – говорить Кірбі і додає, що коли США повідомили союзникам про затримку поставок: – Відповідь, яку ми отримали, була повною підтримкою, тому що вони знають, наскільки серйозною є потреба в Україні".

Протягом декількох місяців уряд президента Володимира Зеленського просив своїх союзників суттєво збільшити кількість засобів протиповітряної оборони, оскільки Росія бомбардує Україну ракетами, безпілотниками та авіабомбами. На сьогодні ці запити принесли одну додаткову систему Patriot від США та ще одну від Румунії.

Системи Patriot і NASAMS є двома найсучаснішими платформами протиповітряної оборони, які Захід надав Україні. Як підкреслює WP, Patriot, вартістю 1 мільярд доларів, є особливо бажаним для Києва. Це єдина система в його арсеналі, яка довела свою здатність збивати російські гіперзвукові ракети, які особливо важко виявити і від яких важко захиститися.

Для того, аби захиститися від російських авіабомб, які майже неможливо збити після запуску, потрібно вражати літаки, які їх випускають, але щоб це зробити, треба перемістити ту обмежену кількість Patriot, яку має Україна, ближче до кордону з Росією, що зробить їх більш вразливими до атак.

У довгостроковій перспективі Україна сподівається, що її флот сучасних винищувачів F-16 стане потужною протидією кремлівським авіабомбам, але до прибуття цих літаків, обіцяних західними країнами кілька місяців тому, залишається ще багато тижнів, кажуть офіційні особи.

Кірбі не уточнив, як довго союзникам США доведеться чекати на свої відстрочені замовлення, але сказав, що ця зміна пріоритетів не вплине на Тайвань, який стоїть перед загрозою з боку Китаю, або на Ізраїль, який зазнає нападів з боку підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході. Проте конкретних країн, яким доведеться зачекати із поставками, речник Ради нацбезпеки США не назвав, мотивуючи це тим, що переговори наразі тривають.

Хоча Patriot використовувались в основному для захисту від російських ракетних атак, українські протиповітряні захисники також застосовували їх для збиття ворожих літаків.

Як зазначає американська полковниця Розанна Клементе, Україна використала системи Patriot в "історичний" спосіб, наблизивши їх до лінії фронту, розширивши межі їхніх можливостей.

WP також нагадує, що наприкінці минулого місяця Вашингтон дозволив Україні використовувати надану США зброю проти обмежених військових об'єктів на території Росії, з яких її війська атакують або готуються до атаки.

Києву дозволили "використовувати системи протиповітряної оборони, надані Сполученими Штатами, щоб прибрати російські літаки з неба, навіть коли ці російські літаки перебувають в російському повітряному просторі, якщо вони збираються відкрити вогонь в українському повітряному просторі", заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Путін робить попередження Південній Кореї щодо зброї для України

Путін попередив Південну Корею, що відправка летальної зброї до України була б "великою помилкою", пише Politico.

Його коментарі пролунали після того, як Сеул оголосив, що розгляне можливість озброєння України у відповідь на підписання Росією і Північною Кореєю пакту про взаємну оборону.

"Якщо Південна Корея надасть зброю Україні, відповідь їй не сподобається. Я сподіваюся, що вони цього не зроблять, це було б великою помилкою", – сказав Путін на прес-конференції у В'єтнамі.

Видання нагадує, що раніше цього тижня Путін використав свій перший візит до Північної Кореї за понад двадцять років, щоб зміцнити відносини з Пхеньяном, який пообіцяв підтримати вторгнення Кремля в Україну.

У той час як Путін заявив, що оборонний договір між двома державами-паріями має "оборонний характер", Сеул розкритикував угоду, а президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав її "абсурдною".

Досі Південна Корея надавала Києву лише нелетальну допомогу. Згідно із Законом про зовнішню торгівлю, країна не може експортувати зброю, окрім як у "мирних цілях".

Як зауважує Politico, якщо Сеул постачатиме Києву зброю напряму, це стане радикальною зміною багаторічної політики країни, яка експортує зброю лише в мирний час. Хоча її боєприпаси потрапляли в Україну через треті країни, зокрема через США.