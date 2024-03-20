Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах стали "новим етапом війни". Акценти світових ЗМІ 20 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 березня.

Слова замість зброї: Україна чекає виходу з політичного глухого кута у Вашингтоні

Фото: Офіс президента

У POLITICO опублікували статтю під назвою "США до України: Прислухайтеся до наших слів, а не до дій". Так журналісти пишуть, що останнім часом США пропонують більше слів, ніж боєприпасів.

Міністр оборони США Ллойд Остін не міг запропонувати багато конкретної допомоги, враховуючи те, що запит на екстрену військову допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів був заблокований протягом кількох місяців у Конгресі США.

"Наші союзники та партнери продовжують активізуватися, США також повинні. Сьогодні виживання України під загрозою, а безпека США під загрозою, у них немає жодного дня, щоб втрачати, і ми не маємо ні того, ні іншого", — сказав він журналістам в німецькому ефірі Ramstein Air.



"Ми, звичайно, сподіваємося, що цей додатковий пакет допомоги буде прийнято найближчим часом. Я оптимістично налаштований, що ми побачимо певні дії, але це те, що ви не можете передбачити", - додав він.

Минулого тижня Пентагон запропонував пакет військової допомоги вартістю 300 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) і артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм.

Остін визнав, що поки Україна чекає виходу з політичного глухого кута у Вашингтоні, Росія досягла низки успіхів на полі бою.

Але лідери ЄС Франція та Німеччина прагнули применшити відсутність фінансування з боку США

Раніше цього тижня сенатор-республіканець США Ліндсі Грем перебував у Києві лише через кілька тижнів після того, як проголосував проти пакета екстреної допомоги для України.

Він повідомив Зеленському, що враховуючи кризу на південному кордоні Сполучених Штатів і їх величезний державний борг, ідея президента Трампа перетворити допомогу від Сполучених Штатів на безвідсоткову позику, яка може бути відкликана, є найбільш імовірним шляхом уперед.

Грем також додав, що він знає, що американці хочуть допомогти нашим друзям і союзникам, але також вважає, що "вони повинні враховувати свою економічну ситуацію, допомагаючи іншим".

У вівторок Україна прийшла на 20-ту зустріч Рамштайнського формату з величезним списком запитів, включаючи більше систем ППО та ракет, ракети великої дальності, артилерійські боєприпаси, сучасні системи радіоелектронної боротьби і бронетехніку.

Україна вийшла із зустрічі з новим пакетом військової допомоги на 500 мільйонів євро від Німеччини та додатковими обіцянками від Польщі та інших членів коаліції.

Разом з тим європейські союзники значно збільшили військове виробництво та закупівлі боєприпасів у третіх країнах, щоб допомогти Україні, допомагаючи заповнити прогалину, спричинену затримкою США. Але це не вичерпує потреби в підтримці США, сказав Кулеба.

Удари України по Росії безпілотниками ввели боротьбу на нову фазу війни

Фото: Термінал Автономія

Своєю чергою Bloomerg називає удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах "новим етапом війни".

У виданні пишуть, що цього року було успішно атаковано щонайменше дев’ять великих нафтопереробних заводів, зокрема за деякими оцінками, на цей час виведено з ладу 11% загальної потужності країни.

Оскільки конфлікт на передовій змінився на користь Москви, безпілотна кампанія стає ключовим напрямком оборони України — як за символікою, так і за стратегічними цілями.

Це дає Києву можливість проникнути в глиб російської території та завдати шкоди промисловості, яка має вирішальне значення для воєнних зусиль Кремля, забезпечуючи як постачання палива його збройним силам, так і потік нафтодоларів у його скарбницю.

Попри те, за останній час міжнародні ціни на нафту неухильно зростають на тлі наростальних побоювань, що атаки, які наразі завдали значної шкоди, одного разу можуть зруйнувати велике експортне підприємство.

Шість тижнів тому уряд у Києві створив Сили безпілотних систем - спеціалізований підрозділ, який зосереджується на безпілотниках. На той момент збройні сили України вже використали цю технологію з великим ефектом, знищивши низку суден Чорноморського флоту Росії та пошкодивши нафтовий об’єкт у Балтійському морі.

До середини лютого атаки безпілотників пошкодили п'ять російських нафтопереробних заводів. Одразу після цього Росія заборонила експорт бензину з 1 березня до 31 серпня, щоб забезпечити достатні внутрішні поставки напередодні сезонного підйому попиту.

"Українські лідери, схоже, відчувають, що, навіть якщо вони продовжуватимуть оборонятися, вони повинні мати можливість продовжувати завдавати болю Росії. Те, що починалося як значною мірою символічна спроба, зокрема минулорічна атака безпілотників на Кремль, перетворилося на "узгоджену кампанію із завдання шкоди стратегічній цілі", - сказав Пітер Шредер, колишній старший аналітик з питань Росії Центрального розвідувального управління США.

Шквал атак викликав стрибок цін на бензин і дизельне пальне на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі, хоча вартість пального на заправних станціях у Росії мало змінилася. Країні, можливо, доведеться перенаправляти більше сирої нафти на експорт через вплив на темпи її переробки, повідомляє ТАСС з посиланням на першого заступника міністра енергетики Павла Сорокіна.



На цей час українська кампанія безпілотників зосереджена виключно на економічному впливі на Росію — на перешкоджанні здатності країни переробляти сиру нафту на паливо та зношуванні її протиповітряної оборони.

Інший виробник безпілотників, який побажав залишитися анонімним, каже, що атаки також мають психологічну мету. Пропаганда Москви намагається змусити своїх громадян забути, що нація перебуває у стані війни, але довгі черги на автозаправних станціях перенесуть реальність конфлікту в їхнє повсякденне життя, сказав чоловік.

Російська влада докладає спільних зусиль, щоб приглушити будь-який вплив на широке населення. Кілька регіонів попросили людей не знімати атаки безпілотників і не фотографувати шкоду, яку вони завдають. Уряд Ленінградської області дійшов до того, що заборонив подібні відео та фото, хоча покарання за порушення порядку ще не визначено.

Безпілотники стають дедалі важливішим елементом у військовій стратегії України, але вони не можуть замінити сучасну зброю від Організації Північноатлантичного договору.

"Кампанія проти російської енергетичної інфраструктури показує, що Київ може продовжувати завдавати певного болю. Але навряд чи це матиме стратегічний вплив на хід війни", - сказав колишній аналітик ЦРУ Шредер, який зараз є помічником старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки у Вашингтоні.

Україна нарощує виробництво зброї, але її все одно недостатньо

Фото: Оксана Парафенюк для The Washington Post

The Washingtom Post також згадали українську зброю у своїй статті, опублікувавши матеріал під назвою "Україна мчить виготовляти зброю вдома".

Журналісти пишуть, що Україна практично не виробляла зброї до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, але місцева промисловість зброї зараз процвітає.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в січні заявив, що 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, а цього року очікується збільшення в шість разів.

Місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї зі Сполучених Штатів. Але оскільки пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів США зупинився в Конгресі, вітчизняне виробництво є критичним, ніж будь-коли.

Українські оборонні компанії також намагаються задовольнити найбільшу потребу військових, створюючи власні 155-міліметрові снаряди за стандартом НАТО, необхідні для артилерійських систем, що постачаються західними сторонами України.

Після розпаду Радянського Союзу збройна промисловість в Україні фактично розпалася. Роки безгосподарності та корупції в поєднанні з тим фактом, що велика частина промисловості була зосереджена на російських покупцях, означали, що Україні довелося шукати за кордоном все, від куль до винищувачів.

Україна також здала свій ядерний арсенал в обмін на гарантії, в тому числі з боку Росії, щодо дотримання територіального суверенітету країни.