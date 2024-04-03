Україна готується до наступу РФ, ГУР грозить знищити Кримський міст, а у США досі сперечаються через допомогу Києву. Акценти світових ЗМІ 3 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 квітня.

Україна готується до російського наступу і зменшила призовний вік

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Чи не всі великі ЗМІ написали про те, що президент України Володимир Зеленський таки підписав законопроєкт, що був погоджений Верховною Радою ще 10 місяців тому, щодо зменшення призовного віку з 27 до 25 років. У The Washington Post написали, що це "спроба поповнити стрій Києва, який сильно виснажився за понад два роки після вторгнення Росії".

"Зниження призовного віку, який становив 27 років, стало найважливішим заходом у законопроєкті про мобілізацію, до якого з початку цього року в парламенті вже внесено тисячі поправок. Хоча громадяни можуть добровільно вступати в армію, починаючи з 18 років, а чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати країну згідно з воєнним станом, досі призов захищав молодих чоловіків, багато з яких є студентами, від примусової мобілізації", - пишуть The Washington Post.

Також відзначається, що дискусії щодо того, кого і скільки людей мобілізувати, викликали розбіжності в суспільстві, яке було об’єднане спільним російським ворогом. Хоча підтримка військових серед українців надзвичайно висока, мало хто з тих, хто ще не пішов добровольцем, хоче воювати. Тим часом українські командири заявили, що їм гостро потрібне підкріплення, особливо на передових позиціях. Деякі солдати з невеликими перервами воюють більше двох років.

У BBC написали, що поки не зрозуміло, що спонукало президента підписати законопроєкт у вівторок, однак раніше він попереджав про плани Росії розпочати весняний або літній наступ цього року.

"Підписання Зеленським законопроєкту може означати зусилля України створити потужні оборонні укріплення для підготовки до російського наступу. Українські війська сподівалися повернути частину території, здобуту Росією, а також перекрити російські лінії постачання до Криму", - кажуть британські журналісти.

Крісло спікера Джонсона хитається через Україну

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У CNN пишуть, що спікер Палати представників США Майк Джонсон досі не визначився щодо найкращого шляху допомоги Україні. Адже він чітко усвідомлює свою незначну більшість і загрозу для його посади спікера, яка нависає через питання виділення 60 млрд доларів допомоги Україні.

"Джонсон перебуває під сильним тиском, щоб втягнути нитку в голку. Значна кількість консерваторів виступає проти будь-якої подальшої допомоги Україні, тоді як інші відомі республіканці, такі як лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл , продовжують наголошувати на важливості допомоги країні, оскільки вона бореться з Росією", - пише CNN.

Натомість у The New York Times вважають, що запропоновані спікером Республіканської партії умови для надсилання нової військової допомоги Києву є найпереконливішою ознакою того, що він планує кинути виклик критикам у власній партії і таки просунути пакет допомоги.

Зокрема, його умови можуть включати прив’язку допомоги Києву до заходу, який змусить президента Байдена скасувати мораторій на нові дозволи на експорт скрапленого природного газу, що республіканці розцінять як політичну перемогу проти кліматичного порядку президента-демократа. Цей крок також забезпечить містеру Джонсону потужну перемогу на місцевому рівні, розблокувавши пропонований експортний термінал у його рідному штаті Луїзіана, який буде розташований уздовж судноплавного каналу, який з’єднує Мексиканську затоку з озером Чарльз.

Джонсон сказав, що зараз розглядається ідея, згідно з якою частина допомоги буде оплачена шляхом продажу заморожених російських суверенних активів.

"Якщо ми можемо використати захоплені активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, то це чиста поезія", — сказав він.

Раніше американські чиновники скептично ставилися до цієї ідеї, попереджаючи, що немає прецедентів конфіскації великих сум грошей в іншої суверенної країни і що цей крок може спричинити непередбачувані правові та економічні наслідки. Лише приблизно 5 мільярдів доларів російських активів знаходяться в руках установ США, а понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку сховано в західних країнах Європи.

Джонсон також висунув ідею надіслати частину допомоги у вигляді позики, зазначивши, що "про це говорив навіть президент Трамп".

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Чи зможе Україна своїми силами знищити не лише нафтопереробну галузь Росії, а й Кримський міст

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У The New York Times написали статтю про те, що українські безпілотники завдають ударів углиб Росії, оскільки Україна розширює діапазон своєї зброї. У вівторок безпілотники влучили в нафтопереробний завод і фабрику з виготовлення боєприпасів далеко на схід від Москви, що, за словами українських ЗМІ та військових експертів, було одним з найдальших ударів українських безпілотників за всю війну. Безпілотники вдарили по Татарстану в Росії, приблизно за 1200 км від території, контрольованої Україною. Буквально днем ​​раніше український чиновник оголосив, що дрони вітчизняного виробництва тепер здатні вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів.

Завод був побудований Росією для виробництва власного арсеналу ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності на основі іранської розробки, відомої як Shaheds. Росія називає ці моделі Герань-2.

Російські офіційні особи заявили, що український безпілотник влучив у гуртожиток заводу в Татарстані. Співробітники внутрішньої та військової розвідки України відмовилися коментувати вибух у Татарстані. У минулому вони брали на себе відповідальність за деякі удари всередині Росії, але часто відмовлялися підтвердити або спростувати свою причетність.

Удар по нафтопереробному заводу став 18-м ударом по російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії з тих пір, як Україна почала націлюватися на них у жовтні минулого року. Ця кампанія призвела до скорочення нафтопереробних потужностей Росії та змусила її тимчасово заборонити експорт бензину.

Найсильніший попередній удар у січні вразив нафтовий термінал неподалік від Санкт-Петербурга. Міністр українського уряду Олександр Камишин визнав відповідальність за цю атаку. Україна покладається на зброю вітчизняного виробництва, щоб наносити удари всередині Росії. Сполучені Штати, які були найбільшим військовим постачальником країни після вторгнення Росії у 2022 році, заборонили Україні використовувати американську зброю по цілях у Росії.

Атаки з безпілотників в Україні часто влаштовувалися за допомогою двох-шести безпілотників, заявив високопоставлений український чиновник, який курує виробництво безпілотників.

"У ніші безпілотників дальньої дії Україна за масштабами виробництва вже наздогнала Росію", — зазначив віце-прем’єр України Михайло Федоров. "Тисячі вже вироблені, майже кожен день щось горить десь на території Росії", – додав він.

Однак українські військові експерти поставили під сумнів ці заяви, зазначивши, що українські складальні лінії, розкидані по всій країні в секретних місцях або під землею, щоб уникнути російських ракетних ударів, намагалися збільшити обсяги. Тому досі незрозуміло, чи зможе Україна стабільно вражати цілі на відстань понад 1000 км.

А у The Guardian написали, що за словами української військової розвідки, третій обстріл Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом є неминучим і його слід очікувати цього року.

"Українське розвідувальне агентство, яке стоїть за ударами безпілотників по НПЗ РФ, дивиться на іншу ціль – 18-км Керченський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією. Високопосадовці української військової розвідки ГУР вказують на те, що вони планують третій замах на міст після двох попередніх спроб підірвати його, стверджуючи, що його руйнування "неминуче", - пишуть у The Guardian.

Для Путіна міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним із своїх найбільших політичних досягнень, а це "повернення" півострова до Росії у 2014 році за допомогою "таємних" російських військ і фіктивного референдуму.

Для Києва міст є не менш ненависним символом незаконної анексії Кремля. Його знищення посилить кампанію України зі звільнення Криму та підніме моральний дух на полі бою та поза ним, де сили Києва поступово відступають.

Незрозуміло, як розгорнеться будь-яка українська атака, і є серйозні сумніви щодо того, чи здатний ГУР провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши "баржу-мішень" як приманку для наближаючих керованих ракет. Однак ГУР вважає, що незабаром може вивести міст з ладу.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — сказав Guardian один чиновник, додавши, що Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, вже має "більшість засобів для реалізації цієї мети". Вони дотримуються плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі. За останні п'ять місяців Україна потопила сім десантних катерів і великих кораблів Чорноморського флоту Москви.

Якби міст був остаточно знищений, Москва була б змушена транспортувати військові вантажі автотранспортом через окуповану південну Україну. Маршрут проходив би через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 2022 року. Українські чиновники вважають, що це суттєво погіршило б здатність Кремля здійснювати наступ у той час, коли його сухопутні війська просуваються.

Чиновники зазначили, що західна зброя дозволить Україні швидше знищити міст, і Зеленський неодноразово просив у Берліна його ракетну систему великої дальності Taurus. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі відмовлявся, стверджуючи, що це означало б пряму участь його країни у війні з Росією та небезпечну ескалацію.

Раніше цього місяця прокремлівські російські канали опублікували перехоплену телефонну розмову, в якій високопоставлені німецькі військові обговорювали можливості Taurus. За оцінками експертів, для знищення мосту, ймовірно, вистачить 10-20 ракет.

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Як росіяни вербують українців і роблять їх своїми шпигунами

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У The Washington Post написали статтю, як Росія вербує українських шпигунів за допомогою шантажу, погроз і страху. Початковий план Москви полягав у тому, щоб її агенти проникли у найвищі верстви українського суспільства перед її вторгненням, а потім захопили владу зсередини. Але більшість із цих людей були або відсіяні українськими правоохоронними органами, або втекли самі в перші місяці після вторгнення Росії.

Зараз, після більш ніж двох років війни, стало менше українців з проросійськими симпатіями, особливо на впливових посадах, готових допомогти Москві.

Відео, документи та обмін текстовими повідомленнями, надані The Washington Post співробітниками СБУ та українцями, з якими контактували особи, які нібито представляють російські спецслужби, показали, що в багатьох випадках росіяни використовували вимагання й шантаж, щоб змусити українців працювати на них, погрожуючи членам родини, які ще живі і є під російською окупацією або які потрапили в полон. Співробітники СБУ заявили, що росіяни можуть надсилати членам сімей військовополонених фотографії та відео, на яких іноді зображено полоненого з приставленим пістолетом до голови, щоб таким чином змусити їх до співпраці, яка може полягати у повідомленні інформації про військову техніку та її переміщення.

Тим часом Україна також вербує своїх агентів серед росіян. У Politico написали статтю про ультраправого російського "поганого хлопця" Дениса Капустіна, який очолює рейди, що здійснюють російські добровольчі формування з території України на Росію.

"Німеччина характеризує Дениса Капустіна як топового неонациста, а його роль у війні для Києва – палиця з двома кінцями. Адже це знахідка для російських пропагандистів, які намагаються відбілити своє вбивче вторгнення в Україну як спробу "денацифікувати" Київ", - відзначають у Politico.