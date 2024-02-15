Україна взяла гору над Росією у Чорному морі, а ЗСУ боряться в зруйнованій Авдіївці попри нестачу зброї. Акценти світових ЗМІ 15 лютого

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 лютого.

Україна взяла гору над Росією у Чорному морі

Українцям мало що "святкувати" з нагоди другої річниці російського вторгнення, але несподіваним яскравим моментом є подальші успіхи на Чорному морі, пише CNN.

"Україна практично не має власного військово-морського флоту, але технологічні інновації, зухвалість і некомпетентність Росії дали їй перевагу в більшій частині Чорного моря. Наразі вона знищила або вивела з ладу понад 20 російських кораблів у регіоні, що становить третину всього російського Чорноморського флоту", – підкреслює видання.

У CNN зазначають, що на тлі похмурої зими на лінії фронту в Донецькій та Харківській областях президент Володимир Зеленський принаймні зміг сказати в інтерв'ю цього місяця: "Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, тож ця прагматична частина операції, що має вплив на економіку, була проведена позитивно".

У липні минулого року Росія вийшла з Чорноморської ініціативи за посередництва ООН, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати 31,5 мільйона тонн зерна та інших харчові продукти з її портів на світові ринки. Угода тривала трохи менше, ніж рік.

Замість того щоб відмовитися від неї, українці в односторонньому порядку оголосили про створення "Чорноморського гуманітарного коридору" для торговельного судноплавства і посилили використання морських безпілотників і ракетних атак проти Чорноморського флоту Росії. Коридор охоплює українське узбережжя, перш ніж досягти вод двох країн-членів НАТО, Румунії та Болгарії.

Результат: За даними українських та американських урядовців, лише за сім місяців Україна перемістила через коридор 22,6 мільйона тонн вантажів. Понад 700 суден скористалися проходом до Босфору і далі на світові ринки.

Коли "Чорноморська ініціатива" зазнала краху, Росія розпочала безпілотні та ракетні атаки на портову та складську інфраструктуру, а також погрожувала потопити (але не потопила) судна, що перевозили вантажі в Україну та з України.

"Але українські військові вступили в бій з Росією. Третина Чорноморського флоту була виведена з ладу або знищена, а кораблі, що залишилися, рідко наважуються заходити в західну частину моря. У серпні Росія вивела частину Чорноморського флоту зі своєї штаб-квартири в Севастополі до відносно безпечніших портів на російському узбережжі. Вона також використовувала сітки і затоплені баржі, намагаючись захиститися від морських безпілотників", – пригадує CNN.

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, російські кораблі зараз "змушені перебувати переважно у східній частині Чорного моря в пункті базування Новоросійськ, і вони також закликають Сочі розосередити кораблі. А використання носіїв крилатих ракет, які можуть атакувати територію України, ускладнене тим, що логістика залишилася в Криму на головній військово-морській базі в Севастополі".

Плетенчук додав, що коли Росія почала своє вторгнення, вона мала 13 десантних кораблів у Чорному морі. Зараз придатні до експлуатації лише п'ять.

Україна стала першопрохідцем у розробці та розгортанні цілої низки морських безпілотників, використовуючи їх для атак на російські військово-морські кораблі в морі та під час стоянки в портах як Криму, так і Росії. Їх розробкою займалися як Головне управління розвідки, так і Служба безпеки, СБУ.

Один з головних десантних кораблів Чорноморського флоту, "Оленогорский горняк", був пошкоджений морським безпілотником у своєму рідному порту Новоросійськ у серпні, через кілька днів після провалу Чорноморської зернової ініціативи. Через кілька днів російський танкер з хімікатами і нафтою "СІГ" був пошкоджений морським безпілотником у Керченській протоці.

"Швидкість, з якою українці створили свій флот морських безпілотників, вражає. За даними виробника, MAGURA-5 має довжину близько 5 метрів і дальність польоту близько 450 морських миль. Він ледь помітний над ватерлінією і має корисне навантаження 700 фунтів (320 кілограмів), чого достатньо, щоб завдати серйозної шкоди більшості кораблів", – пише медіа.

Диверсії і ракетні атаки на російські радари та інші об'єкти в Криму також допомогли послабити спроможність росіян проєктувати силу в Чорному морі. Так само, як і спецоперації проти окупованих Росією бурових установок та вигнання російських військ з острова Зміїний у 2022 році.

Однак, наголошує CNN, комерційне судноплавство в західній частині Чорного моря все ще залишається під загрозою. Російські безпілотники і ракети часто атакують Одесу, найбільший порт країни. Останній був цього тижня.

"Росія навряд чи зможе повернути баланс у Чорному морі на свою користь. Міжнародний договір, підписаний у 1936 році – Конвенція Монтре – забороняє будь-якій країні, що перебуває у стані війни, пересувати свої кораблі через Босфор. Це означає, що Москва не може посилити свій нині зменшений флот іншими військово-морськими силами", – підсумовує видання.

Фото: wikipedia

ЗСУ боряться в зруйнованій Авдіївці попри нестачу зброї

Україна продовжує боротьбу в зруйнованій Авдіївці, попри гостру нестачу зброї, пише BBC у своєму матеріалі, побудованому зокрема на розповідях військових медиків.

"Кулак чоловіка виглядав невпізнанно. Як розколотий і побитий персик. "Або як камінь", – сказав український військовий хірург, постукуючи по замерзлих пальцях. Це був другий випадок обмороження, який він оперував того ранку, стоячи біля імпровізованого операційного столу, схованого в анонімному на вигляд котеджі біля обложених руїн українського прифронтового міста Авдіївка", – починає свою розповідь видання.

Оскільки тривалість повномасштабного російського вторгнення наближається до позначки два роки, настрій серед українських захисників погіршується скільки виснаження, розчарування через нестачу зброї та усвідомлення того, що швидкої воєнної перемоги не буде, даються взнаки.

"Сьогодні вранці вбили мого найкращого друга", – вигукнув бородатий солдат, який разом з градом лайки і поривом холодного повітря увірвався через задні двері до добре замаскованого польового шпиталю 47-ї бригади, пише BBC.

Через кілька хвилин ще двоє поранених були занесені через інший вхід. 48-річний Вадим отримав осколкове поранення у плече того ранку, коли його підрозділ штурмував російські позиції в Авдіївці: "У нас не вистачає необхідної зброї".

"Важко. У ворога багато всього, будь-якої техніки, а у нас майже нічого", – цитує медіа ще одного пораненого, 24-річного Андрія. Вночі в його окоп влучив російський артилерійський снаряд, і осколок розсік йому щиколотку.

Хірург Віталій до війни працював у дитячій лікарні. Він стомлено розповідав про свій досвід ампутації кінцівок минулого року під час невдалого контрнаступу української армії через російські мінні поля, а також про осколкові поранення, які тепер не дають йому спокою ні вдень, ні вночі.

"Я закликаю Захід бути більш рішучим у наданні допомоги Україні, тому що (якщо вони цього не зроблять) рано чи пізно їхнім солдатам також доведеться боротися з цим злом, яке вторглося в нашу країну", – наголошує він.

BBC додає, що після багатьох місяців боїв російські війська, схоже, впритул наблизилися до оточення руїн Авдіївки, а деякі українські солдати в приватних розмовах визнають, що місто, місце одних з найважчих боїв у цій війні, може впасти будь-якої миті.

Артилерія, яку постачає Чехія, може тримати і випускати до 36 снарядів одночасно, і минулого року вона регулярно випускала по 80 снарядів на день по російських позиціях навколо Авдіївки. Але не сьогодні.

"У нас закінчилися снаряди", – пояснює військовий Олексій, який також припускає, що нестача боєприпасів є широкомасштабною і має драматичний вплив на бойові дії в Авдіївці. Він порівняв ситуацію з початком 2022 року, коли боєприпасів також не вистачало, а він сам був поранений: "Я боюся, що зараз буде така ж велика кількість жертв, яку я бачив тоді в госпіталі".